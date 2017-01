A arte do bem-vestir

Home > Folha Universal

Um cara que aderiu ao IntelliMen para valer já mostrou sua vontade de ser um homem relevante em todos os sentidos e não só mais um sujeito sem identidade masculina que só ocupa espaço na Terra e consome seu precioso oxigênio. Alguém assim sempre ocupa um lugar importante: líder, pai, marido, mentor e muito mais. E deve estar vestido de forma que possa passar essa imagem.

Queira você admitir ou não, a roupa e o modo como é usada são um cartão de visitas contundente tanto na vida pessoal quanto na profissional. E reconheçamos a verdade: as pessoas lhe julgam por isso, antes de saberem mais de você. Pode até parecer algo superficial para alguns, mas roupa é algo que também requer planejamento e inteligência tanto na hora de comprar quanto na de conservar e usar.

Veja, então, cinco vantagens já provadas e comprovadas de se vestir bem:

1– Atenção positiva

Como dissemos poucas linhas antes, o pessoal julga o cara pela roupa e pelo modo como ele a veste – mesmo que não seja intencional. Então é você mesmo quem determina se o valorizarão à primeira vista ou se o subestimarão, algo que já derruba boas chances logo de cara, seja para conquistar a mulher amada, um bom trabalho ou ter um bom conceito entre seus pares. Se você estiver bem-vestido, prestarão mais atenção a você. Não se esqueça de que suas ideias e palavras também devem estar à altura.

2 – Mostra maturidade

Não importa se você está só começando numa empresa antes mesmo de concluir a faculdade ou se foi eleito presidente da República. Quando as pessoas veem um cara cujas roupas foram bem escolhidas, estão bem cuidadas e são usadas corretamente, ligam isso a um sujeito atencioso aos detalhes, organizado, apto a estar na função em que se encontra e capaz de alcançar posições ainda mais altas. E mesmo um cara novinho, se bem trajado, deixa claro que a infância já passou – e não será subestimado por sua pouca idade. No caso de um veterano, o bom traje é uma das várias amostras de sua respeitável bagagem.

3 – Respeito de mão dupla

As pessoas de fora pensam assim: se esse cara gastou tempo e esforço para se vestir bem, ele se respeita, pois não aceitou sair de casa esculachado, sem se dar o devido valor. Além disso, o cérebro delas recebe a mensagem de que você valoriza o tempo e a companhia delas por ter procurado se apresentar bem.

4 – Turbina a autoestima

Um homem que duvida de si mesmo acaba por mostrar isso na aparência. É isso, entre outras coisas, que espanta respeito e atenção, quando o conjunto é pouco atraente. Como uma pretendente, um cliente ou um chefe vão confiar num cara que parece não confiar em si mesmo? Parece besteira? Tente, então: vista qualquer tranqueira que achar em sua gaveta de camisetas. Depois tire-a e a substitua por uma de suas melhores camisas, devidamente alinhada e vestida corretamente. Viu? Você mesmo se vê melhor.

5 – Mantém a atenção

Um indivíduo bem-vestido não só agrada à primeira vista como mantém a atenção sobre ele, que não se desvia facilmente – mesmo que o interlocutor não se dê conta disso. É algo muito útil tanto para líderes que precisam dos liderados focados nele quanto para os comandados que apresentam algo a seus superiores.

Agora que sabe disso, ainda acha que roupa é um detalhe raso? Não é questão de moda no sentido fútil e nada masculino, meu amigo, mas de deixar que vejam que ali há um cara no qual podem sentir mais firmeza.

Desapego

Que tal dar uma boa olhada nas suas roupas? Pegue tudo que não usa faz tempo – por qualquer motivo – e venda ou doe. Há quem precise mais delas do que os usuários mais recentes: os ácaros. Aproveite o ensejo para organizar o armário e ter tudo facilmente à mão quando precisar.

Planeje

Vestir-se bem pode ser um novo objetivo que fará a diferença. Mas ele deve ser bem definido e muito realista (ninguém aqui falou em roupas muito caras, por exemplo, mas boas). Você pode fazer isso e muito mais seguindo as dicas do Desafio #7 do IntelliMen, aqui.

