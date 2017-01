Mãe publica foto da filha hospitalizada como alerta sobre o perigo das drogas

Home > Reflexão

Recentemente, uma mãe fez uma postagem em sua rede social com a foto da filha em estado de coma, como forma de alertar sobre o perigo do consumo de drogas. Leah Robinson (foto ao lado), de 16 anos, usou ecstasy durante uma festa de fim de ano e teve que ser internada após passar mal.

Segundo Kelly, mãe da garota, ela resolveu compartilhar a foto impactante da filha desacordada como forma de mostrar uma das consequências dos vícios. “Isso é o que o ecstasy faz quando você o toma. Não o tome. Minha bebê, por favor, fique bem”, escreveu na postagem.

A imagem foi compartilhada inúmeras vezes. Leah acordou do coma e foi liberada do hospital.

O perigo das drogas

Não é apenas o ecstasy que pode acabar com a vida de uma pessoa e, consequentemente, da família. Qualquer outro tipo de droga, seja ela maconha, crack, cocaína, cigarro ou bebida alcoólica pode fazer o mesmo.

De acordo com o bispo Rogério Formigoni, responsável pelo tratamento para a Cura dos Vícios na Universal, o vício não é o pó, o álcool, a cachaça. O vício na verdade é um espírito. Em qualquer que seja vício, seja ele por drogas, comida, pornografias ou outro, a pessoa terá os mesmos sintomas: uma voz dizendo que ‘é só hoje’ ou ‘só mais hoje’. E, com isso, ela acaba se perdendo, achando que consegue driblar as suas vontades.

O vício destrói qualquer família

Segundo o bispo, a mente do viciado o faz ficar alienado pela família e perder o afeto por ela. E pior: o faz perder o amor pela própria vida. “E não adianta você comover o dependente químico com chantagem emocional. Isso é perda de tempo, pois não funciona”, alerta o especialista.

Quando a família não entende a mente do viciado pode ser ainda pior. Ela diz que vai colocar a pessoa para fora de casa e que o viciado não para com a sua dependência porque não quer. "Quando a família age assim, ela se torna inimiga do viciado e ele afunda ainda mais no mundo dos vícios.”

