Exemplares de "A Dama da Fé" são distribuídos a detentas no Uruguai

O grupo Universal nos Presídios (UNP) do Uruguai vem fazendo, há 4 meses, um trabalho de evangelização e atendimento social em prol das mulheres presas em penitenciárias femininas do país. Semanalmente, voluntárias visitam os presídios com o objetivo de levar a Palavra de Deus a centenas delas.

“O trabalho que realizamos é um acompanhamento espiritual. Nosso objetivo é ajudá-las a se reintegrar à sociedade e transformar as suas vidas, pois as vemos como almas que necessitam de ajuda, uma vez que a verdadeira liberdade se conquista de dentro para fora”, afirma a responsável pelo trabalho do grupo, Suzana Rubio, esposa do pastor Jerry Adriano Augusto Ribeiro, responsável pela Universal em Cerrito de la Victoria.

O trabalho já atende a quatro presídios femininos. Durante recente visita ao Centro Nacional de Reabilitação (C.N.R.), localizado na capital do país, Montevidéu, mais de 200 exemplares do livro “A Dama da Fé” (“La Dama de la Fe”, em espanhol) foram entregues às detentas.

Toda semana, as voluntárias fazem atendimento pessoal com cada uma (só no C.R.N. de Montevidéu são 400 mulheres) e oram com elas. Além disso, levam doações, como kits de produtos de higiene e alimentação.

