Não aceite o decreto do mal

Milhares de pessoas estão vivendo a fé do propósito do dia 29 na Universal, no qual elas irão determinar o fim do decreto do mal na vida delas. Ainda faltam alguns dias, mas, mediante a certeza de que haverá livramento, muitos já prepararam a sua carta para apresentá-la a Deus.

É o caso de Nádia Moura, que frequenta a Universal no bairro do Jardim Brasília, zona leste da capital paulista. “Eu já estou me preparando para esse dia 29. Já peguei a minha carta e já expus nela toda a minha indignação contra todos os problemas que estão me afligindo. Não aceito o decreto do mal em nenhuma área da minha vida, e nesse dia vou decretar com Deus o fim de todo decreto do mal e, certamente, Deus me dará a vitória”, diz, determinada.

Para Débora Costa, de 38 anos, não é diferente. Ela, que já enfrentou e venceu por meio da fé vários problemas de enfermidade na família, agora enfrenta mais um, mas não se deixa abater. “Já estou vivendo esse decreto e a minha expectativa para o dia 29 é muito grande. Eu não aceito o decreto do mal na minha vida nem de minha família, principalmente na saúde da minha mãe, que este mês foi diagnosticada com câncer de mama. Tenho certeza da cura e do milagre na vida dela. Minha carta já está pronta e eu tenho a absoluta certeza de que a minha vitória será decretada nesse dia sobre todos os problemas que tenho enfrentado.”

Tome uma atitude de fé

Assim como elas, há muitas pessoas sofrendo vítimas de uma doença incurável, da miséria, da depressão, desejo de suicídio, vícios, problemas espirituais. Tornaram-se reféns do decreto que o mal tem imposto sobre a vida delas.

Se é o seu caso, tudo isso pode mudar. Você só precisa tomar uma atitude de fé e, assim como elas, preparar a sua carta e relatar nela todos os problemas que têm causado sofrimento na sua vida. Decrete, por meio da fé, o fim do decreto do mal na sua vida.

Não espere mais, faça isso agora. Imprima aqui a carta, escreva o que necessita e leve a uma Universal mais próxima da sua casa, no próximo dia 29, o último domingo deste mês de janeiro, o dia da fé contra o decreto do espírito da morte. Tenha a sua vida transformada.