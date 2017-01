Leia a Bíblia em 1 ano - 20º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Gênesis 21

1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito; e fez o Senhor a Sara como tinha prometido.

2. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado.

3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque.

4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de oito dias, como Deus lhe tinha ordenado.

5. E era Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho.

6. E disse Sara: Deus me tem feito riso; todo aquele que o ouvir se rirá comigo.

7. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice.

8. E cresceu o menino, e foi desmamado; então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado.

9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava.

10. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho; porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho.

11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho.

12. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva; em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz; porque em Isaque será chamada a tua descendência.

13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência.

14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro; também lhe deu o menino e despediu-a; e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba.

15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores.

16. E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco; porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou.

17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está.

18. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação.

19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água; e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino.

20. E era Deus com o menino, que cresceu; e habitou no deserto, e foi flecheiro.

21. E habitou no deserto de Parã; e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito.

22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes;

23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto; segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e à terra onde peregrinaste.

24. E disse Abraão: Eu jurarei.

25. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força.

26. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto; e também tu não o fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje.

27. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque; e fizeram ambos uma aliança.

28. Pôs Abraão, porém, à parte sete cordeiras do rebanho.

29. E Abimeleque disse a Abraão: Para que estão aqui estas sete cordeiras, que puseste à parte?

30. E disse: Tomarás estas sete cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço.

31. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali.

32. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus.

33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno.

34. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias.

Mateus 20

1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha.

2. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha.

3. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça,

4. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram.

5. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo.

6. E, saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estais ociosos todo o dia?

7. Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo.

8. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros, até aos primeiros.

9. E, chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um.

10. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais; mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um.

11. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família,

12. Dizendo: Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia.

13. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo; não ajustaste tu comigo um dinheiro?

14. Toma o que é teu, e retira-te; eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti.

15. Ou não me é lícito fazer o que quiser d o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom?

16. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros; porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.

17. E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus doze discípulos, e no caminho disse-lhes:

18. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo-ão à morte.

19. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará.

20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, e fazendo-lhe um pedido.

21. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino.

22. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos.

23. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado.

24. E, quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos.

25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles.

26. Não será assim entre vós; mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal;

27. E, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo;

28. Bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos.

29. E, saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão.

30. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós!

31. E a multidão os repreendia, para que se calassem; eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós!

32. E Jesus, parando, chamou-os, e disse: Que quereis que vos faça?

33. Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos.

34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram; e eles o seguiram.

Neemias 10

1. E os que selaram foram: Neemias, o governador, filho de Hacalias, e Zedequias,

2. Seraías, Azarias, Jeremias,

3. Pasur, Amarias, Malquias,

4. Hatus, Sebanias, Maluque,

5. Harim, Meremote, Obadias,

6. Daniel, Ginetom, Baruque,

7. Mesulão, Abias, Miamim,

8. Maazias, Bilgai, Semaías; estes eram os sacerdotes.

9. E os levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Henadade, Cadmiel,

10. E seus irmãos: Sebanias, Hodias, Quelita, Pelaías, Hanã,

11. Mica, Reobe, Hasabias,

12. Zacur, Serebias, Sebanias,

13. Hodias, Bani e Beninu.

14. Os chefes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani,

15. Buni, Azgade, Bebai,

16. Adonias, Bigvai, Adim,

17. Ater, Ezequias, Azur,

18. Hodias, Hasum, Bezai,

19. Harife, Anatote, Nebai,

20. Magpias, Mesulão, Hezir,

21. Mesezabeel, Zadoque, Jadua,

22. Pelatias, Hanã, Anaías,

23. Oséias, Hananias, Hassube,

24. Haloés, Pilha, Sobeque,

25. Reum, Hasabná, Maaséias,

26. E Aías, Hanã, Anã,

27. Maluque, Harim e Baaná.

28. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento,

29. Firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus; e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos;

30. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos.

31. E que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria, e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado; e no sétimo ano deixaríamos descansar a terra, e perdoaríamos toda e qualquer cobrança.

32. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um siclo, para o ministério da casa do nosso Deus;

33. Para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para expiação de Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus.

34. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas, e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei.

35. Que também traríamos as primícias da nossa terra, e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor.

36. E os primogênitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, como está escrito na lei; e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes, que ministram na casa do nosso Deus.

37. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus; e os dízimos da nossa terra aos levitas; e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades, da nossa lavoura.

38. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro.

39. Porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite; porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores; e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus.

