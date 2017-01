Estamos em guerra, não se distraia

Home > Reflexão

Você consegue imaginar como é um campo de batalha? Trincheiras, barricadas, bombas, campo minado, soldados altamente atentos a todo e qualquer movimento.

Você ficaria distraído em um lugar como esse? Você pararia para bater um papo, cantar um novo hit ou ficar “de boa” com os amigos? É claro que não. É uma guerra, e as consequências de uma distração podem ser mortais.

Mas parece que o soldado do vídeo abaixo ignorou esses detalhes. Veja só o que aconteceu:

Não se embarace

Quando assumimos a verdadeira fé em Deus e em Sua Palavra, devemos ter a consciência de que entramos numa guerra contra O nosso adversário espiritual:

“Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar.” 1 Pedro 5.8

E reconhecendo que estamos em uma guerra espiritual, não podemos estar desatentos, envolvidos emocionalmente com as coisas desTe mundo:

“Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente.” 2 Timóteo 2.4,5

Muitos problemas que têm afligido os que se dizem “da fé” acontecem porque os mesmos estão distraídos, gastando o seu valioso tempo com coisas que mais os afastam de Deus do que os aproximam do Autor e Consumador da nossa fé.

Cuidado. A Bíblia já nos alerta para dias terríveis que estão por vir. Situações capazes de confundir até mesmo os escolhidos (Mateus 24.24). O Senhor Jesus está às portas, e os que estiverem relaxados em pleno combate ficarão para trás:

“Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir.” Mateus 25.13

