Voluntários da Universal visitam casa de amparo a idosos em Fortaleza

O projeto A Gente da Comunidade – grupo da Evangelização (EVG) Universal – do Ceará realiza periodicamente ações que levam solidariedade e cidadania às pessoas.

No dia 8 de janeiro último, cerca de 20 voluntários do projeto, acompanhados do pastor Everaldo Lobo, responsável pela EVG no Ceará, visitaram a casa de amparo ao idoso Lar 3 Irmãs, localizada no bairro de Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, capital do estado.

Os idosos receberam uma oração especial feita pelo pastor Everaldo e uma palavra amiga e de fé. “O mais importante de tudo nesta tarde foi oferecermos para essas pessoas atenção, amor, carinho e, sobretudo, a fé. Porque é a fé que traz a esperança”, afirmou o pastor.

O Lar 3 Irmãs abriga 15 mulheres e cinco homens e precisa de doações. Foram doados 150 caixas de leite e 20 fardos de fraldas geriátricas. Além disso, os voluntários prepararam uma tarde especial, servindo salada de frutas frescas para os idosos e realizando com eles atividades de lazer com dinâmicas de dança e música.

“É simplesmente gratificante saber que uma visita de poucas horas faz um grande efeito na vida desses idosos. Eles gostam de receber atenção e carinho. Isso mostra a importância do nosso trabalho. Sinto-me honrada em fazer parte do grupo, levando amor e fé para as pessoas”, disse a geógrafa Judaria Augusta Maia, de 33 anos, voluntária da EVG.

