Você não gosta de como está a sua vida?

Muitos passam anos insatisfeitos com a vida que levam, porém, nunca fazem algo para melhorá-la. Reclamam e, em alguns casos, colocam até a culpa em terceiros. Contudo, essa não é a maneira correta de resolver esse problema.

Se você sente que os resultados da sua vida não estão do jeito que você gostaria, então, algo deve ser mudado.

O que fazer?

Como observa o bispo Júlio Freitas, em seu blog, uma vida satisfatória só pode ser alcançada por meio das escolhas certas.

“A realidade é que você só pode chegar aonde você se vê. E onde é que você se vê? Como é que você se vê? Com quem é que você se vê? Pois bem, então, veja-se, agora mesmo, onde você quer chegar, com quem quer estar e o que quer ter e desfrutar neste ano de 2017”, escreve.

Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar é destino. Então, a pessoa se agarra a qualquer situação que lhe pareça aceitável. É por isso que ela não constrói um caminho de realizações em sua vida.

A Bíblia esclarece que é possível escolher entre a “vida” e a “morte”, e que a escolha da “vida”, ou seja, a escolha pela obediência à Palavra de Deus, gera bênção: "... tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência." Deuteronômio 30.19

Por isso, precisamos refletir sobre as nossas escolhas em vida, para que no futuro não nos decepcionemos com as consequências e os resultados delas.

Se você deseja receber a direção de Deus em suas escolhas e conquistar uma vida plena por meio de Seus ensinamentos, participe de um encontro em uma Universal mais próxima de sua casa. Confira aqui o endereço.