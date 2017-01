Renato Cardoso responde a perguntas no Facebook

Home > Em Foco

Como um homem deve lidar com os maus pensamentos e com as tentações? Como ele deve fazer para que a sua esposa adquira uma confiança maior nele? Essas e outras perguntas foram respondidas por Renato Cardoso, idealizador do Projeto IntelliMen, durante uma transmissão ao vivo realizada pelo Facebook do projeto.

Uma das perguntas que mais se destacaram durante a transmissão foi: “Como ser um homem diferente em uma sociedade que dita padrões inferiores aos seus?”

“Uma das coisas principais que você tem que ter em mente se quer ser um homem diferente é aprender a não se preocupar com o que os outros pensam de você”, respondeu o palestrante e escritor. “A gente passa a maior parte do nosso tempo preocupado com o que os outros vão pensar a respeito do que nós vamos fazer, do que nós estamos fazendo e do que nós fizemos. E a gente não se preocupa com o que nós mesmos pensamos a nosso próprio respeito.”

Não se perca no meio do caminho

Conforme Renato explica, a sociedade, geralmente, não tem valores tão nobres quanto os que são ensinados na Bíblia. Logo, quando um homem quer ser exemplo da ação de Deus e, ao mesmo tempo, corresponder ao que a sociedade espera, acaba “se perdendo” no meio do caminho.

É importante distinguir quais opiniões são honestas (como as da esposa ou dos pais, por exemplo) e respeitá-las, mas sempre levando em consideração, primeiramente, o que você mesmo e o que Deus pensam sobre as suas atitudes.

“Então a pergunta é: O quão satisfeito você está a seu próprio respeito? O quão feliz você está com você mesmo? Porque essa é a única opinião que interessa; a sua opinião a seu próprio respeito e a de Deus a seu próprio respeito são as únicas que interessam, as que mais interessam”, afirma Renato.

Assista aqui ao vídeo publicado pelo escritor Renato Cardoso e acompanhe essa resposta completa. Na transmissão você também encontrará conselhos para outros assuntos, como a relação que o homem tem com médicos.

