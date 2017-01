5 erros mais comuns que os homens cometem na vida a dois

Home > Vida a Dois

Assim como as mulheres, os homens também erram na vida a dois e podem colocar tudo a perder no relacionamento. É preciso ser sábio nas atitudes e nas palavras para garantir a união fortalecida.

Em seu blog oficial, o apresentador do Programa “The Love School – Escola do Amor”, Renato Cardoso, listou os 5 erros mais comuns que a maioria dos homens comete no relacionamento a dois. Confira abaixo cada um deles:

1. Tratar a mulher como garantia: Normalmente o homem costuma tratar a mulher como se já estivesse no papo quando ela mostra muito interesse por ele, ou logo depois da fase da conquista. Não se esforça mais para tratá-la bem e não se preocupa de dar umas "pisadas na bola" porque acha que, não importa o que acontecer, ela sempre estará esperando por ele.

2. Usar a mulher para o seu prazer sexual: Homem de verdade prioriza o prazer da mulher. E se ela não tem, ele, consequentemente, também não sente.

3. Fazer a mulher se sentir a terceira ou quarta da lista de prioridades: Ainda que ele diga que ela é a mais importante na vida dele, na prática ela não se sente assim. A esposa vê o marido dando mais importância ao trabalho, aos amigos, à mãe, ao futebol, ao celular e às redes sociais do que a ela.

4. Não dar atenção: Acha que mulher é igual homem e não precisa tanto conversar, receber carinho, ouvir uma palavra de amor. E, por isso, vê as cobranças da mulher como uma chateação, e logo foge dela, piorando o problema em questão. Até que aparece um rapaz atencioso no trabalho e mexe com os sentimentos dela.

5. Não passar segurança para ela: Mente. Não para em emprego. Fica nervoso com facilidade , pois não sabe lidar com a raiva. Agride. Oculta informações dela. Trai. Não fala em casamento e só quer morar junto. Não sabe dizer “não” para a esposa quando ela precisa. Não tem liderança. Olha para outras mulheres. E, além disso, fala em separação durante as brigas.

Você se identificou? Precisa mudar o seu jeito de agir e não sabe como? Participe da Terapia do Amor, toda quinta-feira, em uma Universal, e tenha a sua vida sentimental transformada, aprenda a praticar o amor inteligente.