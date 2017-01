Você já preparou a sua carta?

Home > Notícias da Universal

Neste mês de janeiro, em todos os templos de Universal, estamos nos preparando para um grande dia, o do Fim do Decreto, no qual iremos clamar e determinar o fim da miséria, doenças, e de toda sorte de problemas que têm destruído a vida das pessoas.

Sabemos que o mal tem investido todas as suas forças para causar o sofrimento, a dor e o desespero na vida de muitos. Lares têm sido destruídos por meio de vícios, enfermidades, traições, violência, escassez, desavenças, etc.

E é por essa razão que instituímos esse dia para pôr fim a todo sofrimento.

Um decreto trata-se de uma ordem irrevogável dada por uma autoridade e que deve ser cumprida de forma imediata. É assim que o mal tem agido. Ele tem decretado a destruição e cumprido. Não é o que temos visto?

Sendo assim, fundamentados na Palavra de Deus, usaremos a força do decreto a favor da vida, decretaremos que, na vida daqueles que creem e trouxerem a sua carta, haverá uma transformação total e completa: em lugar de morte, vida; em lugar de destruição, a reconstrução do lar, do casamento, da saúde, da vida financeira e de todas as áreas da vida. Assim como ocorreu com o povo judeu, quando foi vítima de um decreto do rei Assuero, que — influenciado pelo ódio de Hamã — ordenava que todos os judeus deviam morrer, sem nem mesmo saber que a sua própria esposa, a rainha Ester, era judia.

Ester, convencida pelo tio Mordecai de que somente ela poderia interceder junto ao rei Assuero pelo povo judeu, tomou uma atitude de fé e, mesmo correndo risco de morte, decidiu comparecer, sem ser convidada, na presença do rei para interceder pelo seu povo. Naquela época, qualquer pessoa que ousasse comparecer diante do rei sem ser chamada era punida com a morte, exceto se o rei estendesse o seu cetro na direção dela.

A coragem, a sabedoria e a fé da rainha salvaram o povo judeu da morte, pois o rei não somente a recebeu como acatou o seu pedido — e um novo decreto foi estabelecido a favor da vida dos judeus.

Não será diferente neste dia 29 de janeiro.

Imprima agora mesmo a sua carta e relate nela todos os problemas que têm decretado o sofrimento na sua vida, e compareça, no dia 29, em uma Universal mais próxima de sua casa, onde será decretado o fim de todo sofrimento. Consulte aqui os endereços.