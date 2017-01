Freira relata experiência ao visitar o Templo de Salomão

Home > Notícias da Universal

Com um pouco mais de 2 anos de existência, o Templo de Salomão tem mantido as suas portas abertas para receber todos aqueles que desejam adorar ao Deus vivo, não importando a religião de cada um.

Caravanas vindas de várias partes do mundo, como Argentina, Rússia e França, entre outras, já tiveram o privilégio de conhecer um dos principais pontos turísticos do Brasil.

A casa de oração para todos os povos, como é chamada, recebeu, recentemente, a visita de uma freira, e com alegria ela contou como foi a sua experiência ao entrar no Templo de Salomão. Veja no vídeo abaixo:

E você, já foi ao Templo?

Se você ainda não visitou o Templo de Salomão, não perca a oportunidade de participar de uma reunião especial. Para saber os dias e horários, basta acessar o site oficial, clicando aqui.

Você também pode fazer um tour pelo Jardim Bíblico do Templo. Durante o passeio, as pessoas conhecem a réplica fiel do Tabernáculo de Moisés — onde há símbolos sagrados inspirados por Deus nos tempos bíblicos — e também o Memorial dos Templos de Jerusalém — que resgata a história de fé do povo hebreu.

O ambiente, reproduzido com fidelidade, promove um cenário adequado tanto à compreensão histórica do povo de Deus como também a uma experiência espiritual com Ele. Um passeio temático e único no mundo.

Se você deseja viver essa experiência, agende uma visita pelo telefone (11) 3573-3535 ou pelo e-mail info@otemplodesalomao.com. Para mais informações, acesse jardimbiblico.com.br.