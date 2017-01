Aos 105 anos, homem quebra recorde mundial de ciclismo

Home > Comportamento

Recentemente, o francês Robert Marchand (foto), de 105 anos, bateu o recorde mundial de ciclismo, na categoria acima de 100 anos de idade. Ele percorreu, mesmo com reumatismo nos braços, o total de 22.547 metros (cerca de 22,5 quilômetros), em uma hora, no velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, próximo a Paris, na França.

Em entrevista à imprensa local, Marchand disse que o seu objetivo não era o de quebrar recordes, mas sim provar que é possível pedalar mesmo tendo a sua idade. Ele já era o recordista na categoria, desde quando completou a marca de 26.927 metros, em 2012.

A Bíblia diz:

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.” Marcos 9.23

Assim como Jesus nos ensina, Marchand o fez. Mostrou, por meio de sua determinação, que é possível alcançar, com esforços, cada objetivo.

Em seu blog oficial, o escritor Renato Cardoso explica que, talvez, o versículo citado acima seja o mais ilimitado, mais inspirador e mais motivador pensamento de Jesus.

Segundo ele, o erro das pessoas é se comparar com as outras. “Pensamos que elas são nossas concorrentes. Queremos ser melhores ou, no mínimo, tão bons quanto elas. Daí, medimos o nosso desempenho pelo dos outros. Ficamos felizes quando os superamos e tristes quando não. Pensamos totalmente errado, porque nossa maior concorrência, na verdade, somos nós mesmos. Temos de ser nosso principal foco de superação.”

Supere o inimigo

Qualquer pessoa está suscetível a cometer o erro de buscar o sucesso superando os inimigos externos. Mas, de acordo com o escritor, o que conquistamos do lado de fora depende do que temos dentro: a nossa fé. “O que faz tudo possível é o que cremos. E crença é algo que está dentro de cada um. Por isso, a maior superação é superar a si mesmo”, destaca.

“A dúvida vê os obstáculos. A fé vê o caminho. A dúvida vê a escuridão da noite. A fé vê o romper do dia. A dúvida receia dar um passo. A fé voa nas alturas. A dúvida pergunta: ‘Quem acredita?’. A fé responde: ‘Eu’”, finaliza Renato.

