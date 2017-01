Você está representado naquilo que oferece

Home > Notícias da Universal

Na noite de 13 de janeiro, o Projeto IntelliMen realizou um encontro especial para homens que desejam conquistar a superação de suas vidas neste ano de 2017.

No início do encontro, o escritor e palestrante Renato Cardoso apresentou a história de Geovane Santos, ex-usuário de drogas, que foi resgatado por Antônio Carlos.

Geovane havia se entregado para as drogas e já não tinha perspectiva de vida. Entretanto, Antônio, ao ver a situação do companheiro, decidiu ajudá-lo, mesmo quando todos haviam desistido dele.

“Quando uma pessoa faz uma oferta verdadeira para Deus, não há nada que você tenha feito na sua vida de errado que possa impedir a Obra de Deus na reconstrução da sua vida”, afirmou Renato Cardoso.

Por causa da oferta de Antônio, feita para Deus, Geovane conseguiu reconstruir a sua vida e abandonou os vícios.

Como vencer a injustiça deste mundo?

Infelizmente, o mundo é repleto de desafios. E muitos homens lutam para transpô-los, para se tornarem alguém melhor, com uma vida melhor. Contudo, nem sempre as condições, nessa trajetória de superação, são justas.

“Não há justiça neste mundo. O Geovane, por exemplo, não tinha um ambiente em casa que era bom, logo, ele fugia para as ruas para ter um pouquinho de paz, e, lá nas ruas, ele aprendeu tudo de errado. Quer dizer, olha a injustiça. É injusto você ter nascido e não ter tido um bom tratamento dos seus pais. Talvez nem pai você teve. Aí você chega nessa Terra e está em um mundo com bilhões de outras pessoas, cada uma lutando por si, cada uma fazendo o melhor que pode, talvez até praticando a injustiça, passando os outros para trás, e você tendo que lutar por si mesmo. Como você vai chegar à frente em um mundo como esse?” – indagou o palestrante.

O segredo está na sua oferta

Tudo o que fazemos para Deus tem valor diante dEle. Como em um tribunal, as nossas atitudes, ou seja, as nossas ofertas, são as nossas testemunhas diante da injustiça.

“A sua oferta vai fazer você avançar ou vai fazer você ir para o final da fila. Se você quer estar lá na frente, o caminho chama-se ‘oferta’. Não é amizade, não é capacidade pessoal, não é instrução pessoal, não é a sua aparência. A ferramenta de justiça que Deus deu para todos é a oferta. Ela representa a sua pessoa. É tudo o que você faz. Por isso, faça como se estivesse fazendo para Deus”, disse Renato.

“Ano do +1”

É por esse motivo que durante o ano de 2017 o Projeto IntelliMen propõe aos participantes do grupo que não desistam de seus parceiros, por meio da iniciativa “Ano do +1”.

“É no sentido de que nós vamos nos multiplicar e vamos trazer, para o Reino de Deus, pelo menos mais um. Assim como alguém nos trouxe, assim como alguém lutou por nós. Como você vai dar a oferta de uma alma para o Reino de Deus? Você vai pegar uma pessoa que está – espiritualmente falando – abaixo de você: um colega, um amigo, ou até alguém de fora da Igreja. E você vai convidar esse rapaz para fazer o Projeto do IntelliMen com você. Você vai acompanhá-lo e vai colocá-lo no caminho de Deus. O segredo está em começar com uma pessoa que quer participar. Você diz: ‘Eu vou fazer a minha parte, mas você tem que estar comprometido até o fim.’ Não perca tempo com desperdiçadores de tempo. Vá para aqueles que querem”, orientou Renato.

Participe do Projeto IntelliMen

