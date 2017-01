Pai é acusado de engravidar filha de 11 anos

Home > Reflexão

Um caso recente de abuso sexual infantil assustou os moradores da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Lá, uma menina de apenas 11 anos deu à luz no último dia 4 de janeiro, e o pai dela é acusado de tê-la engravidado. Em depoimento, a mãe confessou que fez o parto da filha em casa e que, após avisar o marido, ele abandonou o bebê em um canavial próximo.

"Ela (mãe da menina) contou que, por diversas vezes, perguntou quem era o pai, mas a garota mencionava a Virgem Maria, que teve um filho sem ter relação sexual", afirmou o investigador Jeferson Antônio Dias. O pai nega o estupro.

Um sinal do Fim dos Tempos?

“E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.” Mateus 24.12

A Palavra de Deus afirma que, no Fim dos Tempos, as pessoas perderão o amor e o respeito umas pelas outras, e até mesmo pais e filhos se destruirão (Mateus 10.21). Por não terem Deus em suas vidas, as famílias já crescem desestruturadas e toda sorte de violência acaba acontecendo. Por isso, é necessário que nos voltemos para Deus o quanto antes, para buscarmos a Salvação e proteção.

