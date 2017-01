Familiares de detentos participam de tour no Templo de Salomão

Home > Notícias da Universal

Na área externa do Templo de Salomão, localizado na região central da capital paulista, é possível fazer um tour que reproduz, com fidelidade, o Tabernáculo de Moisés e também o Memorial dos Templos de Jerusalém, por exemplo. Desde a sua inauguração, há pouco mais de 2 anos, o local tem recebido visitantes de todo o Brasil e de diversas partes do mundo.

Neste domingo (15), um grupo de mais de 30 familiares de detentos realizou o tour no Jardim Bíblico para conhecer a história dos Templos originais por meio de réplicas e artefatos daquela época. Os visitantes estavam acompanhados do pastor Marcos Datri, responsável pelo trabalho do grupo Universal nos Presídios (UNP) na região do Brás (zona leste de São Paulo), e da esposa dele, Cirlei Datri, além de Rose Silva, esposa do bispo Afonso Silva, que é o responsável pelo grupo UNP em todo o Brasil.

Em mensagem enviada ao portal Universal.org, o bispo falou sobre a importância desse trabalho: “O UNP tem trabalhado duro todos os dias em centenas de presídios junto à população carcerária e seus familiares para mostrar e provar que existe uma saída mesmo que tudo pareça perdido, por isso a iniciativa de levar familiares de detentos ao Templo de Salomão. O intuito é mostrar que Deus é grande e quer que essa grandeza chegue até todos nós. No Templo, essas pessoas têm um encontro com Deus e conhecem a verdadeira liberdade. Uma vez livres, levam o espírito da liberdade para dentro da cadeia, onde o seu ente querido se encontra num momento de dor.”.

A fé como sustendo

Nem a forte chuva com trovoadas e relâmpagos que caiu à tarde na cidade de São Paulo atrapalhou o tour. Todos faziam o passeio pela primeira vez. Durante a chuva, eles ficaram protegidos sob a tenda do Tabernáculo.

Enquanto isso, a operadora de máquinas Zilda de Sales, que está na Universal há 6 anos, nos contou o significado de estar ali no momento em que tem um dos filhos preso. “Meu filho de 23 anos foi condenado a 32 anos de cadeia. Isso pegou toda a família de surpresa. Então, a Igreja tem sido o nosso sustendo, devido à Palavra que ouvimos no Templo. Creio que, por meio da fé, meu filho há de sair de lá um homem de Deus.”

Antes do tour, no período da manhã, alguns dos familiares participaram da reunião com o bispo Edir Macedo no Templo. Após o tour, aqueles que não tinham participado pela manhã, assistiram à reunião com o bispo Renato Cardoso.

“É um privilégio e uma alegria muito grande fazer o tour com os familiares, pois acompanho o sofrimento de muitos deles. Quando surge a oportunidade de visitar o Templo e assistir a uma reunião é muito bom para eles, porque é Deus dando a cada um a oportunidade de uma mudança em suas vidas e de seus parentes que estão presos. Eles saíram diferentes e maravilhados com tudo que ouviram e aprenderam”, relatou a obreira Maria do Carmo Faria, de 49 anos, que é voluntária do UNP e atende os familiares do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo.

Universal nos Presídios (UNP)

Há mais de 30 anos a Universal realiza um importante e reconhecido trabalho de evangelização com detentos e seus familiares. O objetivo é levar a Palavra de Deus e mostrar o caminho para a verdadeira liberdade. Se você quer fazer parte do grupo Universal nos Presídios como voluntário, visite a igreja mais próxima e converse com o pastor ou bispo responsável.

Tour pelo Jardim Bíblico do Templo de Salomão

Se você deseja viver essa experiência, é possível agendar uma visita pelo telefone (11) 3573-3535 ou pelo e-mail info@otemplodesalomao.com. Para mais informações, acesse jardimbiblico.com.br.