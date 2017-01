Atriz tem novas fotos impróprias divulgadas

Home > Comportamento

Na semana passada, a atriz Emily Ratajkowski voltou a ver milhares de pessoas compartilharem, na internet, fotos que ela não gostaria que fossem públicas. As imagens em questão foram feitas após a premiação “Globo de Ouro”, da qual ela participou usando um vestido bastante decotado. Emily fez poses para os fotógrafos e, segundo ela, por acidente, sua roupa íntima ficou exposta.

Não é a primeira vez que a atriz tem fotos impróprias divulgadas. Há alguns meses, um nude dela foi publicado, também acidentalmente, por ela mesma, em sua conta no Facebook. Ela apagou o registro pouco depois, mas milhares de compartilhamentos já haviam sido feitos.

Antes disso, aos 23 anos, Emily teve um grande número de fotos íntimas vazadas na internet por hackers.

Após tantas situações constrangedoras, seria imaginável que a atriz evitasse esse tipo de situação, mas não é isso o que indica a sua conta no Instagram, em que ela segue postando fotos provocantes, inclusive sem roupa.

Por que se expor?

Emily tem o direito de se vestir e fazer as fotos e vídeos que quiser, assim como todos. Mas essa exposição tosa é mesmo necessária?

Em seu blog pessoal, a escritora Cristiane Cardoso, autora do livro “A Mulher V”, ressalta que é preciso entender a importância de se ter limites em tudo na vida. "Estamos acostumados em determinar limites para as crianças, mas são os adultos que mais têm necessidade deles. Mesmo que tenhamos toda a liberdade para escolher a programação da tevê e da internet, os amigos e as formas de entretenimento, precisamos determinar a fronteira do que é saudável ou não para nós. E, independentemente se existe alguém nos vigiando ou checando os nossos e-mails e mensagens, nossa maneira de viver deve ser livre de tudo o que possa sujar a nossa consciência.”

Emily foi vítima de crimes quando as suas fotos vazaram sem autorização. Mas e quando ela mesma se expõe? A Bíblia ensina que “todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm” (1 Coríntios 6.12).

Cristiane ressalta que, ao contrário do que o ditado diz, nem tudo o que é bonito deve ser exibido sem reservas. No Universo, por exemplo, existem milhões de coisas que jamais veremos, e isso é o que torna o seu mistério tão belo.

“Seja educada com o seu próprio corpo e com a sua privacidade”, recomenda Cristiane. “Nem todo mundo precisa conhecer o seu quarto, banheiro, te ver na cama, deitada, ter acesso à sua barriga de fora (mesmo que um bebê esteja ali dentro), o seu decote, a sua parte traseira empinada. Para que se expor tanto? Se quer expor alguma coisa, exponha o dia em que você tiver algo para expor que valha a pena. O seu carinho pela sua família, os seus pensamentos inspiradores, os seus momentos de realização e conquista, a sua fé, a sua rotina que inspira, um look que vai inspirar as suas amigas, uma atividade proveitosa que vai incentivar os outros, um sorriso para alegrar o dia de outro alguém.”

Se está entre os seus hábitos fazer nudes, fotos sensuais ou compartilhá-los, clique aqui e leia a orientação completa de Cristiane Cardoso. Livre-se do mal comportamento antes que isso lhe traga prejuízos.