Ator de Velozes e Furiosos declara amor a Deus

Home > Em Foco

No último dia 11, o ator Tyrese Gibson foi ao ar pela televisão nos Estados Unidos no papel do pastor Bobby Harris, no seriado “Star”. Em sua participação no programa, ele consola uma jovem, lembrando-a de que Deus salvou a vida dela e jamais a abandonaria, orientando-a a seguir crendo nEle.

Embora, como o próprio ator declarou, esse seja um personagem que exige preparação especial, o discurso sobre o amor de Deus não é algo novo para ele. Há muitos anos ele divulga a quem quiser ouvir o quão grato é por ser cristão.

Em seu aniversário de 38 anos, por exemplo, no dia 30 de dezembro, ele publicou em seu perfil no Facebook um agradecimento especial a Deus, com a imagem acima, dizendo: “Eu estava orando até agora na praia, olhando as estrelas. Eu simplesmente tive uma das melhores, mais abertas e mais honestas conversas com Deus sobre onde estou, o que Ele me ajudou a passar, e como eu nunca, nunca perdi a minha fé nEle passando pelos meus momentos mais obscuros.”

Na mensagem, Tyrese destaca que nem todas as pessoas são capazes de reconhecer a ação de Deus e o Seu poder quando estão passando por situações difíceis. Ele, todavia, teve tempo para orar e entender que o Senhor nunca o abandonou.

“E essa é a razão pela qual eu sinto que Deus continua estendendo a Sua graça e o Seu favor sobre a minha vida, família, saúde e carreira”, declara Tyrese. “Quando as pessoas me desejam feliz aniversário, pela primeira vez na minha vida, eu verdadeiramente me SINTO ‘FELIZ’ (destaque do autor) no meu aniversário. Assim como o Senhor envia o Seu amor, da maneira que eu sei, estou enviando ele de volta ao Senhor.”

Deus e a fama

Existem milhares de pessoas, no mundo inteiro, fazendo de tudo para alcançar a fama que Tyrese tem. Mas, como astro de duas das franquias mais famosas do cinema — “Transformers” e “Velozes e Furiosos” — , ele ressalta a importância de se manter no caminho que o Senhor Jesus ensinou. Para ele é preciso ter fé na vitória, mas conquistá-la com Deus.

“Fama é um dos maiores vícios pouco comentados. Com o passar dos anos, eu tenho aprendido e descoberto que pessoas vão fazer qualquer coisa para conquistá-la. A necessidade de ser aceito e admirado pelos outros é um assassino silencioso de homens e mulheres”, declarou ele recentemente. “Quando você se ama profundamente, quando você se apaixona por Jesus e está completamente submergido em Cristo, o seu coração e a sua alma são completos, independentemente do que está na sua conta bancária e onde você está nas tabelas.”

Tyrese, que também é cantor, já passou por dificuldades pessoais e profissionais, mas nunca desistiu. E avisa: “Eu vou continuar andando corajosamente rumo ao desconhecido, lidar com a rejeição e portas batendo em meu rosto por pessoas que não têm a minha visão, escalando estrelas invisíveis e aprendendo a sonhar com os olhos abertos.”

Assim devem agir todos aqueles que confiam na Palavra de Deus. Quem O teme não precisa temer o mundo, pois será capaz de vencer. “E o mais importante, mesmo se os outros não entenderem ou apoiarem você, seja obediente a todas as orientações e visões dadas por Deus. Mova-se sobre elas e você receberá enormes bênçãos e recompensas que mudarão a sua vida”, conclui Tyrese.

Você também pode se aproximar de Deus e construir uma relação de confiança com Ele. Participe da Reunião dos Filhos de Deus e descubra como.