Mensagem para os revoltados

Você está satisfeito com sua vida? Então não precisa ler o texto a seguir. Essa mensagem, de acordo com o bispo Edson Costa, é destinada àqueles que não suportam mais permanecer na condição em que se encontram. É destinada a quem está revoltado.

“Revolta é a pessoa estar indignada com a sua situação atual. É ela abrir a Bíblia em Romanos 12, em que está escrito assim: ‘Não vos conformeis com esse século’, e ela dizer: 'É isso mesmo. Eu não me conformo com a vida que estou levando. Eu não me conformo em crer em um Deus maior e viver uma vida menor. Eu não aceito crer num Deus tão grande e viver uma vida tão pequena'”, afirma o bispo Edson. “A única coisa que pode mudar a vida de uma pessoa é quando ela se revolta contra a situação em que está vivendo.”

O bispo explica que o impulsionador de mudanças na vida de alguém é a raiva, a inconformidade. De acordo com ele, revolta é “indignação, sentimento de ódio, náusea e raiva que promovem uma mudança de comportamento”.

É esse o sentimento que conquista uma resposta de Deus. A vontade de transformação, acompanhada pela mudança de comportamento, traz para si a Graça de Quem realmente pode mudar vidas.

A pessoa “pode ser a menor, ela pode ser a mais pobre, ela pode ser a mais miserável, ela pode ser o 'patinho feio' da família, mas se ela estiver revoltada, é isso o que Deus precisa para mudar a vida dela”, afirma o bispo.

Assista ao vídeo abaixo e veja toda a explicação do bispo Edson Costa:

Você também pode ser essa pessoa. Participe do Congresso para o Sucesso, que acontece todas as segundas-feiras, na Universal, e descubra como utilizar a sua revolta como combustível para a mudança.