Em selfie, jovem mostra o quarto bagunçado e vira meme

Arrumar o quarto não é das tarefas mais agradáveis, principalmente para os adolescentes. Apesar disso, a bagunça incomoda (às vezes mais aos pais do que aos próprios jovens) e eles acabam por limpar o local. Mas uma garota norte-americana mostrou, sem querer, que não se incomoda nem um pouco em ter um quarto desorganizado. Alyssa, que vive em Nova Orleans, postou uma foto para exibir o seu look elegante, mas o cenário sujo (veja acima) chamou mais atenção do que a sua beleza e virou meme (algo engraçado que se espalha pela internet).

Além das dezenas de roupas, cosméticos e objetos espalhados, é possível ver também pacotes de comida abertos. Não é de estranhar que toda a desordem pode ter atraído até um rato. Segundo um internauta, um roedor pode ser visto no fundo da foto, perto da cômoda. Logo outros invadiram a publicação com comentários de indignação e brincadeiras.

A rotina da maioria das pessoas é bem agitada e cheia de compromissos, mas há tarefas que são fundamentais no dia a dia e que não podemos deixar passar – caso contrário, até a nossa saúde pode ser prejudicada. Entenda que a organização é um hábito que precisa ser cultivado. Por mais difícil que pareça, você pode começar agora mesmo a trocar os hábitos de bagunça e desleixo pelos de ordem.

Para ajudar você nessa missão, a escritora Cristiane Cardoso listou algumas dicas que são úteis tanto para o ambiente de trabalho como para o doméstico. Veja:

Organize o seu espaço - Seja a sua casa, quarto, cozinha, escritório, computador, armário, mesa ou gaveta. Você precisa ver o que está lá dentro e, então, jogue fora o que está quebrado, doe ou recicle o que não usa e coloque tudo num espaço conveniente e claramente designado.

Tirou? Coloque de volta - Depois de estabelecer um lugar certo para tudo, você precisa adquirir o hábito de colocar de volta assim que terminar de usar o que tirou do lugar. Assim você sempre saberá onde aquilo está e evitará perder tempo procurando.

Use um calendário para lembrar dos compromissos - Utilize a tecnologia a seu favor: existem centenas de aplicativos que você pode baixar em seu smartphone para ajudá-lo a lembrar de tudo que precisa fazer naquele dia.

Você também pode colocar calendário num mural no seu quarto ou armário, na geladeira, mesa ou no desktop do seu computador. Veja qual se encaixa melhor na sua rotina.

Codificação de cores - Outra ideia é utilizar post-its, marca páginas, canetas coloridas e dividir os trabalhos urgentes em vermelho; amarelo para as não tão urgentes; e azul para as coisas que você pode fazer no dia seguinte.

Cultive o hábito - Como dissemos, a organização é um hábito que precisa ser cultivado. Da mesma forma que você incentivou o hábito da desorganização e se acostumou com ele, pode mudá-lo para a organização. No início será difícil e até bastante chato, mas não desista nos primeiros obstáculos. Com o tempo você verá os resultados – limpeza, menos tempo perdido procurando coisas e com futilidades – e conseguirá dar conta de todos os afazeres. Quem sabe não sobrará tempo para relaxar e fazer algo que gosta?

