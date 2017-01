A outra face da beleza

Home > Comportamento

Há quem diga que a beleza é o fator primordial para se alcançar algo na vida, como um bom emprego, relacionamento, status, etc. Com certeza ela é fundamental, mas, quando afirmamos isso, devemos saber de qual beleza estamos falando.

Uma recente análise feita por duas psicólogas da Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, nos Estados Unidos, revelou que a beleza tem lá o seu lado ruim.

Um dos exemplos citados por Lisa Slattery Walker e Tonya Frevert está relacionado ao emprego, pois, apesar de a beleza ser algo favorável na maioria dos casos, há situações em que ela também pode atrapalhar. Tonya explica que, enquanto homens bonitos podem ser considerados bons líderes, certos preconceitos de gênero costumam atrapalhar as mulheres mais atraentes, diminuindo as chances de serem contratadas para cargos superiores. "O fato de uma pessoa ser atraente pode transmitir uma noção de que ela tem mais poder sobre o espaço à sua volta, mas isso pode fazer com que os outros sintam que não podem se aproximar dela", afirmou a psicóloga em entrevista concedida à BBC.

Ter uma boa aparência ajuda, mas isso não significa que a pessoas conseguirá tudo na vida.

A beleza escondida no seu interior

Quem à primeira vista nunca ficou impressionado com a beleza de alguém mas, depois de alguns minutos de conversa, logo percebeu que a pessoa não era o que esperava?

Contudo, por outro lado, existem pessoas que à primeira vista não chamam atenção pelo exterior nem despertam muito interesse, mas, numa simples conversa, podem mudar a nossa opinião. Aí a beleza, que até então não era notada, passa a ficar evidente.

A escritora e apresentadora Cristiane Cardoso ressalta que a verdadeira beleza é aquela em que se pode investir e tirar proveito dela, mas não somente por alguns anos, e sim por toda a vida.

“A beleza interior não envelhece, ela só tende a ficar mais bonita, mais agradável e até mais atraente. Ela não se transformará em feiura com o tempo e não será um fardo para você quando envelhecer”, afirma.

A beleza exterior é apenas um reflexo do que há no seu interior, por isso, cuide da sua aparência, mas não faça dela a sua prioridade, pois o seu valor está muito além do que os olhos podem ver.

