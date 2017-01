29 de janeiro: o dia da fé contra o decreto do espírito da morte

Home > Notícias da Universal

2016 foi um ano difícil, marcado por grandes tragédias, como quedas de aviões, atentados, ataques terroristas, guerras, terremotos, furacões, por meio das quais milhares de vidas foram ceifadas. Não bastassem essas fatalidades, ainda tivemos uma enorme crise financeira e política, além de grandes escândalos de corrupção, no Brasil e no mundo.

Enfim 2017 chegou, mas, já nas primeiras horas, fomos surpreendidos por mais tragédias no Brasil e no mundo.

Em Campinas, cidade do interior de São Paulo, uma família estava reunida para celebrar a virado do ano, mas um crime bárbaro tirou a vida de 12 das pessoas que estavam na casa. Depois dos assassinatos, entre eles o do próprio filho, o atirador se suicidou.

Ainda no Brasil, na cidade de Manaus, capital do estado da Amazônia, uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim (Compaj) terminou com a morte de 56 detentos.

Na Turquia, um homem vestido de Papai Noel e portando uma arma de longo alcance invadiu uma boate, em Istambul, e matou 39 pessoas, deixando outras 69 feridas.

Vemos que ano após ano o mal tem decretado o sofrimento e a destruição na vida de muitas pessoas. Talvez seja o seu caso. O ano de 2017 mal começou e você já foi surpreendido com uma má notícia: desemprego, divórcio, a morte de um ente querido, foi diagnosticado com uma doença incurável, falência da empresa, e você se sente impotente diante dessa situação.

Mas, como no passado, quando o povo judeu recebeu um decreto de morte, e por meio da fé e coragem de uma mulher — a rainha Ester — esse decreto foi revogado e outro foi instituído em seu lugar – o decreto de vida –, assim também será feito em todos os templos da Universal.

O dia 29 de janeiro será o grande Dia da fé contra o decreto do espírito da morte, no qual será levantado um grande clamor em favor da vida.

Participe desse propósito de fé. Escreva uma carta relatando todos os seus problemas e venha decretar o fim de todo o sofrimento e, assim como o povo judeu, receber o livramento.

No Templo de Salomão ou em uma Universal mais próxima de sua casa.