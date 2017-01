Novo templo da Universal em Gana

Home > Folha Universal

A Universal vem ampliando o seu alcance no continente africano e recentemente inaugurou um novo templo em Gana, país da África ocidental. A inauguração aconteceu em Acra, capital e maior cidade do país.

Cerca de 620 pessoas estiveram presentes ao evento, que contou com a presença do bispo Marcelo Pires, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal na África do Sul.

O bispo explicou a importância de usar a fé de uma forma inteligente para obter o resultado que se espera. “Tudo que desejarmos podemos ter pela fé. Por exemplo, a vida destruída pode ser reconstruída pela fé. Temos que adorar a Deus com a nossa vida”, afirmou o bispo.

Crescimento

Antes, a Universal de Gana estava situada em um local pequeno (algumas pessoas ficavam do lado de fora para assistir à reunião pela janela), de difícil acesso e pouca ventilação. Havia também muito incômodo por causa da falta de boa acústica e do barulho da rua.

“Vejo uma importância muito grande no desenvolvimento da Universal em Gana. Creio que essa porta aberta vai fazer com que as pessoas tenham um encontro com Deus e assim entendam o verdadeiro sentido de uma vida com Cristo. Tenho certeza que as pessoas que pisarem a planta dos pés nesse local serão transformadas”, disse o pastor Weligton de Oliveira, responsável pelo trabalho no país.

O novo templo possui um salão maior – com capacidade para 600 pessoas sentadas –, uma sala de conferência e duas salas para a Escola Bíblica Infantojuvenil (EBI), com capacidade

para 150 crianças.

Porta aberta

“Sou voluntária da EBI e estou feliz em ter um local apropriado para as nossas crianças. A Universal, a cada dia que passa, tem feito mais pelas pessoas em todo o mundo. Essa porta aberta é uma grande oportunidade para as pessoas se encontrarem com Deus”, disse a autônoma Angela Maphy, de 52 anos.

A inauguração também contou com a presença dos pastores Teboho Tulare, responsável pelo trabalho da cura dos vícios, e Gerald Kombey, responsável pelo trabalho do grupo Força Jovem.

A Universal tem desenvolvido um intenso trabalho de evangelização e também social nos países do continente africano. Para saber mais, acesse o portal universal.org.

Colaborou: Michele Roza