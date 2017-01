"Minha vida financeira está atrapalhando meu casamento"

Home > Folha Universal

Passar por dificuldades financeiras, na maioria das vezes, pode trazer problemas ao casamento e desconforto ao casal. Não suprir as necessidades da família e não cumprir os compromissos faz com que haja muitas cobranças entre os dois e consequentemente um desgaste na relação. Nesta edição do "A Escola do Amor Responde" os professores Renato e Cristiane Cardoso ajudam a aluna Janaína a lidar com esse problema. Confira a seguir.

Janaína – Minha vida financeira está atrapalhando muito meu casamento. No momento, só meu esposo está trabalhando e anda muito estressado. Nosso relacionamento esfriou e caiu na rotina. O que faço para que meu casamento não chegue ao fim por causa disso?

Cristiane – Você não precisa perder o seu relacionamento. O carinho e o apoio que um dispensa ao outro não precisa de dinheiro. Passar por uma situação difícil não é motivo para que estejam frios. Vocês deveriam confortar, apoiar e animar um ao outro. O problema é que se vocês priorizam mais o valor das coisas que não têm, essa falta de dinheiro vai afetar o relacionamento. Se valorizarem o relacionamento, ele não será afetado. Conheço casais que estavam passando por sérios problemas financeiros, mas, ao se unirem, conseguiram vencer. O problema é que muitos desperdiçam a oportunidade que têm: a chance de estar mais perto do companheiro, de se juntar mais, de dar mais apoio um ao outro.

Renato – É natural seu marido se sentir estressado e se cobrar muito por causa da situação financeira. O homem normalmente se cobra mais do que a mulher nesta questão e, por causa do estresse, se fecha mais e fica desanimado, o que pode até afetar sua vida sexual. O casamento de vocês esfriou, mas não deveria. O seu companheiro precisa saber administrar os problemas, é necessário que compreenda o que está acontecendo e, principalmente, que tudo está ligando uma coisa com a outra. E caso você, Janaína, fique reclamando que estão faltando coisas em casa ou não esteja sendo proativa para minimizar a situação tem que tomar uma atitude. Precisa se unir a ele e apertar o cinto, ser muito eficiente no uso dos recursos que sobraram, ou seja, a renda dele. Cabe a você que está em casa agora, enquanto não encontra outro trabalho, descobrir maneiras de economizar, não gastar desnecessariamente e manter a paz na medida do possível para que o fardo dele não fique mais pesado. Dessa forma, ele vai perceber que você tem sido uma mulher parceira, compreensiva e que tem ajudado nessa fase difícil que estão vivendo. Não é preciso ficar se cobrando demasiadamente. Basta, junto com ele, colocar no papel o quanto ganham e fazer o orçamento da família. Essa é uma maneira de começar a resolver alguns pontos da vida financeira. Você também pode encontrar outras formas de suplementar a renda. Por exemplo, pode realizar outras atividades, como ser vendedora autônoma. Dessa forma, você, como mulher virtuosa, entra em ação e não deixa as responsabilidades financeiras ficarem apenas sobre os ombros de seu marido.

Cristiane – Em vez de ficar se lamentando ou reclamando com seu marido que ele está estressado e que a vida sexual de vocês já não é a mesma, use sua força para apoiá-lo em todos os sentidos. Tente fazer a sua parte e aumentar a renda de seu lar, pois questionar seu companheiro sobre o comportamento dele pode desgastar ainda mais o relacionamento. Você verá que com essa atitude estarão bem, mesmo que estejam passando por momentos de dificuldade.

