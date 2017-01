Jovem revela como passou em 1º lugar em medicina

Home > Folha Universal

As noites mal dormidas e os dois anos de muito estudo valeram a pena para a estudante Maria Karollina Silva de Brito, de 19 anos. A jovem foi aprovada em primeiro lugar pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para o curso de medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UPFE). Em entrevista, ela afirmou que “só fazia estudar, comer e dormir” e também revelou a importância de ter mantido o foco durante o período de preparação. "Você escuta muitas críticas de que não sai de casa, que não participa de nada. E, agora que passei, são só elogios e parabéns", contou Maria.

Sua trajetória teve início em 2013, quando ela chegou a cursar Direito em uma universidade particular, mas, já nos primeiros dias de aula, a paixão pela medicina falou mais alto. “Não fiquei nem um semestre”, recordou. Ao deixar a graduação para trás, ela passou a estudar em casa para prestar o Enem em busca da realização do grande sonho. Mesmo reprovada na primeira tentativa, ela não desistiu e iniciou um cursinho.

Hoje, após conquistar a vaga, a estudante afirma que não foi apenas o desejo que a fez passar no vestibular com média de 862,06 pontos e nota 940 na redação, mas também a dedicação. “Estudava de seis a dez horas por dia, em casa e no cursinho. Eu fiquei sem sair e completamente sem vida social. Perdi três quilos, comia pouco, dormia pouco”, lembra.

Maria também revela que o principal segredo para a realização desse sonho foi manter o foco e a determinação no alvo, que era o vestibular. “Aprendi com isso que, com esforço, é possível conquistar um sonho”, conclui a estudante, que também foi aprovada na Universidade de Pernambuco (UPE) e ficou em primeiro lugar no Centro Acadêmico do Agreste (CAA).

A importância de ter foco

A história da Maria serve como exemplo para todas as áreas da vida. O ano começou e é natural que com ele nasçam muitas vontades, como fazer um novo curso, iniciar uma dieta, abrir o próprio negócio, melhorar como pessoa, marido, esposa, etc.

O que não faltam são metas, mas como chegar ao final de 2017 com todas elas realizadas? A resposta está no sacrifício. É importante manter o foco, definir prioridades e saber aonde quer chegar. Não deixe que as distrações entrem em sua vida.

Se neste ano você se esforçar para conquistar o que deseja sem se deixar influenciar pelos outros, alcançar o sucesso será apenas questão de tempo. Porque, afinal, não é apenas sobre chegar lá, mas saber que o caminho valeu a pena, que o suor foi verdadeiro e que você venceu.