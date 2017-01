Jovem alcoolizada esfaqueia namorado porque ele comeu toda a batata frita

Home > Comportamento

Dianne Clayton, aos 34 anos de idade, foi condenada a passar 26 semanas na prisão e pagar uma indenização de 115 libras esterlinas (o equivalente a 448 reais) ao ex-namorado, Simon Hill. Tudo porque ela agrediu o rapaz com uma faca porque ele havia comido toda a batata frita do prato.

A jovem inglesa confessou o crime e alegou estar sob o efeito do álcool. O casal estava bebendo com alguns amigos quando a agressão aconteceu e, de acordo com o advogado de Dianne, ela não lembra muito bem do que aconteceu. "Ela tem alguns ferimentos em si mesma que também não pode explicar.”

Felizmente, os ferimentos – de ambos – foram superficiais. Dominada pelas bebidas alcoólicas que ingerira, ela poderia ter causado estragos muito maiores.

Álcool: a mentira da sociedade

Em muitos países, como no Brasil, é possível adquirir bebidas alcoólicas facilmente. Aqui, frequentemente, nem sequer é respeitada a legislação que proíbe menores de idade de consumirem esse tipo de produto.

A maioria dos filmes, músicas, novelas, mostra a bebida alcoólica como algo bom e, pior, muitas vezes indica que o abuso do álcool é natural, inclusive (e especialmente) entre os jovens.

A realidade, porém, é muito menos glamorosa do que o galã ou a mocinha tomando dezenas de drinques. Dianne, por exemplo, acaba de perder um relacionamento que até então era bom, dinheiro e 6 meses de sua vida por causa do álcool. Como ela, milhões de outras pessoas sofrem por consumir em demasia ou com os prejuízos causados por companheiros violentos, motoristas bêbados, etc. É preciso abrir os olhos para enxergar além da mentira da mídia.

O bispo Edir Macedo, em seu blog, ressalta: “O uso cada vez mais cedo desse tipo de drogas lícitas – ou não – pode estar envolvido com o tipo de amizade ou companhia do adolescente, falta de orientação e de estrutura familiar, em que os pais se mostram longe da realidade dos filhos no que tange aos perigos escondidos por detrás de músicas, artistas, filmes e festas que fazem apologia ao uso de entorpecentes.”

Quando a pessoa deixa-se guiar pelo que a ficção diz, e não pelo que a sua inteligência pode comprovar, corre o risco de desperdiçar a vida em troca de alguns minutos de um estado que ela acredita ser prazeroso.

E isso está guiando a sociedade para um beco sem saída. “A não ser que a sociedade repense o que de fato é válido como conceito, valor e princípio, para que opiniões proselitistas e dogmáticas não dominem a mente e a inteligência das pessoas, fazendo-as acreditar que Deus está por trás de todas as desgraças e mazelas da humanidade”, conclui o bispo.

Se você sofre com o problema do alcoolismo, participe do Tratamento para a Cura dos Vícios, na Universal, e liberte-se.