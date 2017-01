Como envelhecer bem e sem medo

Home > Folha Universal

Segundo uma pesquisa recente da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, na sigla em inglês), em 2015, o Brasil foi considerado o segundo país em número de procedimentos cirúrgicos. Poder melhorar a aparência ou parecer mais jovem é um avanço da ciência e ajuda muitas mulheres. Entretanto, a medida mais eficaz para envelhecer bem é adotar hábitos saudáveis desde cedo.

A médica Andrea Prates, especialista em geriatria e gerontologia e mestre em Promoção de Saúde pela Universidade de Londres, diz que beleza é importante, mas vem de dentro para fora. “As mulheres ficam preocupadas com os tabus relacionados à beleza e sinais externos do envelhecimento, mas deixam de olhar para o que acontece dentro do corpo”, destaca.

Ela explica que muitas querem manter a juventude a qualquer custo, entretanto, têm uma percepção errada do envelhecimento. “Ele é um processo natural que ocorre ao longo da vida. As pessoas que se cuidarem mais estarão melhores na velhice. Não se pode enxergar a velhice como uma fase de peso ou declínio. Na verdade, ela é o resultado de como vivemos”, aconselha.

“Os principais hábitos que prejudicam o envelhecimento saudável são sedentarismo, obesidade, fumo, consumo de álcool, estresse e isolamento social”, pontua. Confira nos quadros dicas da especialista que auxiliam na longevidade.

• Pele – Não se exponha ao sol no período entre 10h e 17h. Use filtro solar todos os dias, pois ele evita a formação de rugas e manchas, além de prevenir contra o câncer de pele, o tipo que mais atinge as mulheres no Brasil. A hidratação da pele começa dentro do organismo: tome dois litros de água ou

chá diariamente.

• Corpo – Faça uma alimentação variada, rica em grãos e alimentos integrais. Pratique um exercício físico que você goste regularmente. Atividades aeróbicas, como caminhada, natação ou ginástica, são benéficas ao coração. Com o passar do tempo, há uma perda de massa muscular e para mantê-la é indicado fazer musculação.

• Ossos – Depois da menopausa, há uma tendência de a mulher perder massa óssea e isso pode causar osteoporose. Para evitar esse problema, recomenda-se a ingestão adequada de cálcio, encontrado no leite e derivados, nos vegetais de cor verde-escura e em peixes, como salmão e sardinha. Outra dica é realizar exercícios físicos que tenham contato

com o chão.

• Sono e memória – Com a idade podemos perder alguns neurônios e precisamos fazer novas conexões entre eles, o que acontece quando aprendemos coisas novas. Dormir bem também ajuda a manter uma boa memória. Organize suas tarefas para preservar o tempo de sono. Desligue os eletrônicos algumas horas antes de dormir.

• Vida social – Faça amigos, construa uma rede de apoio e afeto e reserve tempo para o lazer, pois ele auxilia na redução

do estresse.

• Autoestima – A mulher madura precisa reconhecer seu valor e entender que há beleza em todas as fases da vida. Se envelheceu, significa que já construiu sua família, adquiriu experiências e sabe lidar melhor com as adversidades. Ganhar mais anos de vida é uma conquista e um privilégio. Então, não sofra com isso, aproveite mais essa etapa.

O Godllywood visa auxiliar mulheres em toda e qualquer situação, desde que ela deseje realmente ser auxiliada e moldada para uma mulher melhor. Conheça mais sobre o grupo e saiba como participar dos projetos clicando aqui.