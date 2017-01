Casal luta contra obesidade e mulher perde 36 quilos

Home > Vida a Dois

Angela Maria e Maicon tinham um inimigo em comum: a obesidade. Quando os dois se conheceram, ela pesava 104 quilos (kg) e ele era personal trainer na academia em que a jovem se matriculou. Juntos, os dois precisavam eliminar a doença que atormentava Angela.

“Eu tentava fazer dietas, mas desistia logo e voltava a me entupir de comida gorda: fast food, refrigerante, salgados e muitos doces. Não comia salada e frutas de jeito nenhum”, lembra ela, em depoimento publicado no site Sou Mais Eu. “E isso não era o pior: por causa da obesidade, a minha saúde estava uma calamidade. Desenvolvi cisto nos ovários, tinha crises de asma e bronquite, dificuldade para me locomover, falta de ar. Sou professora e às vezes tinha que parar de explicar a matéria durante a aula para recuperar o fôlego.”

Quando se matriculou na academia, Angela já tinha a sua meta, mas precisava de ajuda para alcançá-la. Foi Maicon quem uniu forças com ela. Em pouco tempo iniciaram o namoro e se casaram, sempre lutando, juntos, contra o problema.

“Ao longo das aulas, ele me incentivava demais, não me deixava desanimar. Me cobrava, mandava mensagem quando eu não ia e me elogiava a cada quilo perdido. O Maicon foi a pessoa que mais acreditou em mim, no meu potencial”, afirma Angela, que hoje pesa 68 kg.

A força da união

Um famoso ditado lembra: “A união faz a força.” Essa frase é ainda mais verdadeira quando se trata de um casal. Quando duas pessoas estão em um relacionamento amoroso é preciso que tenham os mesmos objetivos e unam as suas energias para alcançá-lo. Do contrário, nem elas poderão vencer os obstáculos nem permanecerão juntos por muito tempo.

É o que afirma Cristiane Cardoso, em seu blog: “Duas pessoas só permanecerão unidas se tiverem o mesmo objetivo de vida. Se vocês não estiverem no mesmo time, então estarão em times adversários – não há meio-termo.”

A escritora, autora do livro “Casamento Blindado”, compara o relacionamento entre o homem e a mulher ao relacionamento entre o ser humano e Deus. Para ela, é necessário que os dois estejam em harmonia de ideias e entendam qual o caminho devem trilhar para, juntos, chegarem aonde desejam.

Já o esposo de Cristiane, o também escritor Renato Cardoso, afirma que, se marido e mulher se unem contra os obstáculos, com o tempo o casal se fortalece e o problema desaparece.

No caso de Angela e Maicon, o problema era a doença da moça. Os dois entenderam isso e puderam direcionar as suas armas ao alvo correto.

“Juntos, unimos forças e atacamos o problema sem dó. Parceria na busca da solução. Ficou mais fácil. Aí realmente pode se dizer ‘dois contra um é covardia’. Nesse caso, não é covardia, é inteligência”, explica Renato.

