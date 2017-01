Anjos da Madrugada realiza mais uma edição do Natal sem Fome

Home > Folha Universal

No dia 25 de dezembro, voluntários do grupo Anjos da Madrugada promoveram o evento Natal sem Fome em todo o País. Com mais de cinco anos de atuação, o grupo tem o objetivo primordial de levar alimentos e roupas e oferecer o principal: palavras de fé e alimento espiritual para aqueles que vivem em situação de rua.

O evento alcançou mais de 37 mil pessoas em todo o Brasil e mais de 36 mil quilos de alimentos e peças de roupas foram doados.

O bispo Alessandro Paschoall (foto abaixo), responsável pelo grupo em todo o Brasil, enfatiza a importância do trabalho realizado. “O Natal sem Fome é um dos projetos que proporcionam essa assistência em um dia muito emotivo para as pessoas que moram nas ruas. Elas não têm família ou os familiares estão longe, têm dificuldades financeiras e não têm o que comer. Elas não tinham nada, nenhum pedacinho de pão”, afirma.

São Paulo

No Estado de São Paulo, os moradores tiveram a oportunidade de tomar banho, receber roupas e produtos de higiene. Eles também contaram com profissionais voluntários para cuidar dos cabelos e barbas. “Eu estava sujo e não tinha onde tomar banho. Me levaram para tomar banho e eu fiquei muito feliz”, diz Jair, que reside nas ruas há mais de 15 anos.

Muitas mulheres também foram acolhidas pelo grupo no dia da ação. “Eles olham para a gente como seres humanos, sou muito grata. São poucas as pessoas que olham para a gente com tanto carinho”, diz Rita, que se alegrou ao ser ajudada pelo grupo.

Adesio, que também participou da ação, conta que se sentiu acolhido e compreendido pelos voluntários. Além disso, ele teve a oportunidade de assistir a uma reunião no Templo de Salomão. “Não tenho do que reclamar. Além de nos alimentar, eles também falam da Palavra de Deus”, conta.

Na capital paulista, o dia do Natal sem Fome teve também a exibição do filme de maior bilheteria no Brasil em 2016: Os Dez Mandamentos. Logo em seguida, todos desfrutaram da ceia preparada pelos voluntários. Os participantes receberam panetones, roupas, livros e kits de higiene.

Dedicação

Para Josebete de Oliveira Gomes, de 42 anos, cabeleireira e voluntária do grupo, ajudar essas pessoas é sempre uma satisfação. “É muito gratificante estar aqui, é um enorme prazer ajudar e oferecer o melhor. É tão bacana vê-los bem, realizados. Um dia eu também precisei de atenção e cuidado. Hoje é um prazer estar aqui ajudando.”

Além dela, outros voluntários se dedicam semanalmente a realizar um trabalho especial e cuidadoso com as pessoas em situação de rua em todos os Estados brasileiros. Eles oferecem assistência social e espiritual para os mais necessitados, além de incentivos para que busquem uma transformação de vida.

Para conhecer mais sobre o trabalho do grupo Anjos da Madrugada no País, acesse o portal universal.org e confira este e outros trabalhos sociais realizados pela Universal no Brasil e no mundo.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

