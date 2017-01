Você sabe quais são as necessidades básicas da sua esposa?

Home > Vida a Dois

Nenhum homem gosta de ter ao seu lado uma mulher pegajosa, insegura, ciumenta ou controladora. Cobranças e reclamações constantes da esposa deixam os maridos extremamente irritados. A vontade deles é de dar meia volta e ir embora quando chegam em casa e se deparam com as lamúrias da esposa, que parece só saber reclamar. E, de fato, deve ser estressante viver com alguém assim.

Se é o seu caso, se a sua esposa tem sido assim e você sente que o seu casamento está em perigo, que tal parar um pouco e tentar entender de onde vem tanta insatisfação? Entender o porquê dessa mulher pela qual você se apaixonou um dia, e com a qual você tinha tanta afinidade na época do namoro, agora se tornou uma chata e irritante? Talvez você, marido, seja o grande responsável por isso.

Assim como o marido tem necessidades básicas que precisam ser supridas para que o relacionamento funcione em harmonia, a mulher também tem.

Em ambos os casos, quando essas necessidades não são atendidas, surgem os problemas, a exemplo dos citados acima.

O escritor e palestrante Renato Cardoso explica que os principais problemas no relacionamento ocorrem quando há um desequilíbrio justamente aí. A pessoa exige que o parceiro atenda à sua necessidade, mas não se esforça para atender à necessidade do outro. Ele cita alguns exemplos disso:

Exigir o que quer, sem nem dar o que o outro precisa (exemplo: sexo todo dia sem dar uma palavra de carinho)

Dar o que o outro quer, mas não o que ele precisa (exemplo: o marido que traz flores, mas é infiel)

Dar só o que o outro precisa e achar que os seus desejos são frescuras (“Eu não deixo faltar nada em casa, que mais você quer?”)

Não suprir nem necessidades, muito menos desejos (à beira do divórcio)

A escritora e apresentadora Cristiane Cardoso relaciona 5 necessidades básicas que as mulheres esperam encontrar no marido. Maridos, se vocês desejam ter ao lado uma esposa feliz, segura e realizada, prestem atenção se não estão falhando em algum – ou alguns – deles, pois, em caso afirmativo, eis a raiz do problema:

Seja atencioso – A mulher precisa de atenção. A falta de atenção dos maridos é uma das maiores reclamações das mulheres. Uma das maiores frustrações de uma esposa é quando ela percebe que o marido não está dando a mínima atenção para o que ela está falando. “A impressão que dá é que o homem é egoísta, só pensa nele. Vocês vivem pensando no que vocês querem realizar, mas não pensam na esposa, nos filhos, na casa. Seja mais atencioso, nem que você tenha que se esforçar um pouco mais para isso”, aconselha Cristiane.

No livro “Casamento Blindado”, Renato e Cristiane ressaltam como é importante para a mulher o afeto, o contato físico e as demonstrações de carinho fora da cama. “Muitas vezes o homem não dá a menor atenção à esposa durante o dia, a trata com indiferença, não dá nenhuma demonstração de carinho e ainda quer exigir dela uma noite inesquecível. Esqueça. Se você quer uma noite inesquecível, faça-a se sentir amada durante o dia.”

Tenha iniciativa – Você acha uma chatice ouvir a todo momento a sua esposa reclamar e cobrar uma atitude sua em relação a algo, a um problema a ser resolvido? Então, se você não quer ser cobrado, resolva o problema. Não fique deixando sempre para depois, pois isso irrita a mulher. Você precisa ser um homem definido, de palavra. Estipule um prazo e cumpra, não precisa ser na hora, mas ela precisa ter segurança de que você irá resolver o problema. Do contrário, ela será obrigada a tomar a iniciativa, tomar a frente para resolver a situação, e aí você vai se sentir desrespeitado, mas a culpa é sua, por isso, não reclame se isso acontecer. “Quando a mulher tem que ficar tomando a iniciativa para resolver os problemas no casamento, ela sente como se não tivesse um líder ali, parece que ela é que tem de fazer esse papel, por isso muitas mulheres acabam sendo estressadas”, explica a escritora. “É do seu interesse, homem, tomar a iniciativa. Porque você tira um pouco do fardo sobre a sua esposa, então ela vai ficar mais calma, mais relaxada, mais segura, porque você está resolvendo a situação, e aí, quando quiser namorar, certamente ela vai ficar mais a fim de você. Não é legal?”

Ouça – Ouça o que a sua esposa diz. Muitas vezes ela tem que repetir duas, três vezes a mesma coisa. Sempre que isso acontece ela sente como se estivesse falando com uma criança. “Às vezes você reclama que a sua mulher não lhe respeita, mas a forma com que você age, não dando ouvido ao que ela fala, não tomando a iniciativa, lhe faz um homem criança, um garoto, e ela tem de ser o adulto na casa. Como é que ela vai respeitar uma criança?” – questiona Cristiane.

No livro “Casamento Blindado”, Renato e Cristiane falam sobre isso: “Os homens querem que a mulher divida tudo com eles, mas não estão dispostos a ouvi-la. Depois reclamam quando elas se abrem mais com as amigas do que com eles. Se você não é capaz de atender a essa necessidade básica dela, não tenha dúvida de que ela o fará com outra pessoa. E você tem sorte se essa outra pessoa é uma amiga, pois o que não faltam são cafajestes por aí atentos a detectarem mulheres carentes – presas fáceis – para dar o bote. Marido, abra os olhos. A intimidade do casal não se restringe ao ato sexual, mas principalmente a ouvir um ao outro.”

Repare na sua mulher – Ao contrário do que dizem por aí, a mulher não se arruma para ser notada por outra mulher. A mulher que é casada se arruma para o marido. É por ele que ela quer ser notada. Mas o problema é que ela demora horas para se arrumar, para se produzir, esperando que o marido note, elogie, mas, em vez disso, além de não reparar, ele ainda reclama por ela ter demorado. “Ela quer se sentir especial, única. A mulher é insegura por natureza e é responsabilidade do homem fazê-la se sentir importante para ele. Faça isso com gestos e com palavras. Diga a ela o quanto ela está bonita, elogie-a, declare o seu amor por ela. A maneira como você fala com ela também faz toda a diferença.” (trecho do livro “Casamento Blindado”)

Tenha Caráter – Fale sempre a verdade. Seja um homem honesto, sincero. A falta dessa sinceridade pode destruir o seu relacionamento. Quando você mente, ainda que seja para evitar uma briga, você mesmo está destruindo a sua reputação como marido. Porque no dia em que ela pegar uma mentira sua, por mais insignificante que seja, a partir daí ela vai passar a questionar tudo que você disser ou fizer. “Então, tenha caráter. Uma coisa que você precisa num relacionamento é confiança, e a falta de caráter não permite ela existir”, ressalta a escritora.

Se você ama a sua esposa e não quer perdê-la, comece já a atender a essas necessidades básicas dela. Agora, se além de manter o casamento você deseja que ele seja maravilhoso, siga o conselho de Renato Cardoso: “Se você quiser ter um ótimo casamento, vá além das necessidades. Exceda as expectativas. Cumpra-lhe os desejos.”

Aprendeu? Agora vá e faça.

