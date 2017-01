Telefone no Japão é utilizado para comunicação com mortos

Home > Reflexão

Imagine um jardim japonês com uma cabine de telefone branca instalada entre os arbustos. O aparelho serve para quem quiser ligar para parentes e amigos... desde que estejam mortos.

É isso mesmo, você não leu errado. A cabine telefônica (foto ao lado) é utilizada por moradores da cidade de Otsuchi, no Japão, que desejam falar com pessoas queridas que já se foram.

A ideia foi planejada por Itaru Sasaki, de 71 anos, que, depois de trabalhar muitos anos como metalúrgico, hoje atua como desenhista de jardins.

Inicialmente, a cabine era apenas um item de decoração. Contudo, em março de 2011, uma parte da região noroeste do Japão sofreu com um terremoto e um tsunami.

Sasaki conta que, com a catástrofe, cerca de 18 mil pessoas morreram. O sentimento de perda que ele teve na ocasião misturou-se com o pesar de saber que o seu primo havia sido diagnosticado com um câncer, em 2009. Com isso, Sasaki imaginou que os sobreviventes gostariam de "conectar" os sentimentos com os que partiram. A partir disso, a cabine passou a ser aberta ao público, para quem quisesse se "comunicar" com os mortos.

O que a Palavra de Deus diz sobre falar com os mortos?

A Bíblia esclarece que essa vida terrena, material, acontece apenas uma vez. Depois disso, só há dois caminhos: o Reino de Deus ou o inferno. E não há uma livre passagem entre os que ainda habitam este mundo e os que já se foram. Podemos observar isso no seguinte trecho bíblico: “E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo...” Hebreus 9.27

Vemos que a pessoa tem apenas uma única chance de ser salva, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Após isso, virá o julgamento da vida dessa pessoa.

Ela pode ir para o Reino dos Céus: “Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor.” 2 Coríntios 5.8

Ou para o sofrimento eterno: “E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.” Apocalipse 20.15

Infelizmente, não é fácil perder alguém querido, pois há um laço muito forte que une as pessoas pelo afeto. Entretanto, como a Bíblia esclarece e orienta, não há como nos comunicarmos com os que se foram, podemos, sim, interceder por aqueles que ainda estão vivos.

