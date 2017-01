Entenda por que Deus mudou o nome de Oseias para Josué

Home > Mundo Cristão

Como foi visto na novela "Os Dez Mandamentos", exibida pela Record TV, o profeta Moisés mudou o nome do primogênito da tribo de Efraim, Oseias (que foi interpretado pelo ator Sidney Sampaio, foto), para Josué, que veio a ser um dos espiões de Israel em Canaã, grande chefe militar na conquista da Terra Prometida , além de sucessor na liderança de todo o povo de Deus.

Era costume entre os israelitas e povos vizinhos que os nomes fossem dados segundo o seu significado, e não somente por serem bonitos aos ouvidos dos pais. Também com base no significado, era comum nessas culturas bíblicas que os nomes de algumas pessoas fossem mudados de acordo com uma importante função ou destino. Moisés, movido por Deus, renomeou Oseias (Salvação, em hebraico) como Josué (Deus é a Salvação), deixando claro que, dali em diante, aquele homem não lutava mais com as suas próprias forças, mas o seu destino seria guiado pelo próprio Deus.

Espião, general e depois líder espiritual de todo o povo, Oseias teve um longo aprendizado durante décadas pelo deserto ao lado de Moisés, forjado para as batalhas e para a liderança. Moisés morreu sem entrar na Terra Prometida. Oseias, em seu lugar, foi abençoado com a possibilidade de cruzar o rio Jordão e chegar ao lugar que Deus reservara para o Seu povo.

Mas aquela bênção não ficou nisso. Não era só recebê-la e pronto. Como qualquer bênção Divina, o novo líder e os seus protegidos tiveram que batalhar não só para conquistar cada pedaço do território pelo qual avançavam como começaram a construir e povoar as cidades. Foram abençoados, mas tinham que vigiar, lutar, construir e manter diariamente aquela dádiva – e, por não obedecerem a isso sempre, chegaram a perdê-la várias vezes.

Atenção

Não confunda o Oseias nomeado Josué com o profeta Oseias, autor do livro de mesmo nome na Bíblia, que viveu bem mais tarde, quando Israel e Judá já eram reinos (entre 780 e 725 antes de Cristo – a.C.).

