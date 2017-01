Você acredita nas superstições que rondam a sexta-feira 13?

Home > Comportamento

Muitas são as superstições que rondam a sexta-feira 13, uma data popularmente conhecida como dia de azar. Há ainda quem acredite que ver um gato preto, ou até mesmo quebrar um espelho, pode trazer má sorte.

Muitos dizem que as bruxas andavam soltas às sextas-feiras, e que o número 13, para elas, era um sinal de sorte. Já outros associam a data à que o Senhor Jesus foi crucificado. Há também aqueles que afirmam que o 13 é o número de membros da Santa Ceia, que incluía o próprio Senhor Jesus e os 12 apóstolos.

Porém, diante de tantas superstições que há anos rondam a sociedade, não são poucos os que deixam até mesmo de tomar decisões importantes nessa data, ou mesmo os que evitam lugares em que o 13 esteja presente, como números de residências e até andares de edifícios.

Livre-se das crendices

Não é porque vemos um gato preto ou passamos por debaixo de uma escada que vamos ter azar. O problema das superstições tem a ver com a falta de fé. Porque onde há superstição, há medo, e se há medo, há dúvida, e, consequentemente, falta de fé.

Há também aqueles que investem nessa data para realizar trabalhos espirituais com o intuito de destruir vidas.

