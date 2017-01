Qual o poder dos demônios?

Home > Mundo Cristão

Há quem faça o sinal da cruz quando ouve falar a respeito do diabo. Ou tem quem nem goste de mencionar o nome dele e, quando não tem jeito, fala “o inimigo” (como se falar o nome já fosse o suficiente para fazer com que o mal entrasse em sua vida).

Há pessoas que exaltam o poder que os demônios possuem, mas ignoram a autoridade sobre eles que o Senhor Jesus nos concedeu e que está à nossa disposição – só que mal usada.

“Quando os demônios entram em contato com um cristão que conhece tanto a sua posição diante de Deus quanto a autoridade que ele tem em Jesus Cristo, os maus espíritos são, simplesmente, sobrepujados”, destaca o bispo David Higginbotham, autor do livro “Crentes possessos”. O bispo lembra que mesmo quando os demônios reivindicam certas vidas como sendo deles, ninguém é possessão permanente dos maus espíritos, pois o sacrifício de Jesus pôs fim à separação entre o homem e Deus.

Como sobrepujá-los

“Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano.” Lucas 10.19

A autoridade já foi concedida, mas o que vemos são multidões sendo oprimidas diariamente por não usarem desse poder dado pelo próprio Deus. E muitos não usam ou porque não fazem uso da fé que possuem ou porque as suas consciências estão manchadas por uma vida de acordo com a vontade daquele que os está oprimindo.

A Palavra de Deus é clara quando revela o segredo para ver o mal partir em retirada como um animal amedrontado: é sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo (Tiago 4.7). Quando fazemos a vontade de Deus – e isso implicará muitas vezes em sacrificar a nossa própria vontade – estamos fechando a porta de acesso que o mal precisa para atuar em nossas vidas. Quando nos desviamos da mentira, do engano, dos desejos ilícitos e de tudo aquilo que é contrário ao que o Senhor Jesus nos ensinou, a consciência fica apta para usar a fé e a autoridade para determinar que todo o mal seja frustrado em nossas vidas, caminhos e projetos.

E mesmo que a pessoa, até então, estivesse vivendo uma vida completamente distante do que agrada a Deus, ela pode decidir se vai ou não ser controlada pelo mal. “Ainda que os demônios possam viver dentro de uma pessoa, eles não têm poder para suprimir o seu livre-arbítrio. Toda pessoa tem capacidade de alcançar a ajuda de Deus e de rejeitar o mal que estiver em sua vida, ainda que seja apenas um desejo em seu coração. Algumas pessoas podem não ter forças para simplesmente se afastar de suas vidas pecaminosas, mas elas podem começar a mudar as suas atitudes e clamar a Deus”, conclui o bispo.

Use o seu poder

