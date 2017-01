Fotos da noiva nua destroem festa de casamento

Home > Vida a Dois

Vídeos de um casamento canadense tomaram conta das redes sociais nos últimos dias. Ao contrário do que os noivos esperavam, porém, o motivo pelo qual a cerimônia ficou famosa não foi a sua beleza, mas a briga generalizada que envolveu os convidados.

Nas imagens, é possível ver pessoas correndo para se proteger enquanto outras trocam socos e chutes, copos e cadeiras voam pelo salão de festas e a gritaria é histérica.

De acordo com o responsável pela publicação original dos vídeos, a confusão começou quando os convidados chegaram ao local da festa, após o casamento na igreja. Em cada mesa havia diversas fotos da noiva em “momentos íntimos” com o seu ex-namorado. O irmão da noiva, acreditando ser uma brincadeira de mau gosto dos padrinhos, os agrediu imediatamente e, a partir daí, ambas as famílias também se posicionaram na briga.

Após algum tempo, soube-se que o responsável por aquelas fotos não eram os padrinhos, mas o próprio ex-namorado da noiva, que, por vingança, foi ao salão de festas e distribuiu as imagens na mesa enquanto o casamento acontecia na igreja. O divulgador das imagens na internet dá a entender que o antigo casal fez várias fotos e filmes de suas relações entre quatro paredes.

Saiba se proteger

O rapaz que levou à público as imagens de sua ex-namorada é um criminoso. Infelizmente, ele não é o único. O mundo está cheio de pessoas com más intenções ou, no mínimo, vingativas, prontas para humilhar o seu “amado” ao menor sinal de desavença.

Essas pessoas de má índole, em poder de imagens como as que foram tiradas pelo casal citado, podem divulgá-las na internet ou pessoalmente, destruindo a vida alheia. O problema é: não é possível saber quando alguém se revelará inescrupuloso. O mau, muitas vezes, se disfarça em romantismo e boa lábia. Por isso é importante se preservar.

“Pessoas que fazem isso (esse tipo de foto e vídeo) estão brincando com fogo, não entendem que uma vez que a foto da sua nudez é tirada e enviada por qualquer meio, ela já perdeu a privacidade, e a chance disso se tornar público é muito grande”, afirma o escritor Renato Cardoso, autor do livro “Namoro Blindado”.

De acordo com ele, a sociedade induz a pessoa a pensar que “é normal” se entregar totalmente ao namorado, realizando os seus desejos e agindo por impulso. Mas isso não é verdade.

No livro, entre características da pessoa de bom caráter, o escritor destaca três que têm relação com esse tema:

Autocontrole – rejeitar desejos errados e fazer o que é certo.

Discrição – reconhecer e evitar palavras, ações e atitudes que poderiam trazer consequências indesejáveis.

Sabedoria – enxergar e reagir às situações da vida a partir de uma perspectiva que transcende as minhas circunstâncias atuais.

A pessoa que possui essas três características, certamente, vê sua vida além do momentâneo, impedindo-se de produzir “nudes”.

Importância dos limites

“O sexo é uma ferramenta poderosa para firmar compromisso, intimidade e segurança no relacionamento. Mas, quando usada para meros fins recreativos, egoistamente ou por manipulação, você a desperdiça e estraga tudo”, afirma Cristiane Cardoso, também no livro “Namoro Blindado”, que você pode adquirir clicando aqui.

Os limites são importantes para que a pessoa não se desvalorize. Renato explica que estamos acostumados a determinar limites para as crianças, mas são os adultos que mais têm necessidade deles. "Mesmo que tenhamos toda a liberdade para escolher a programação da tevê e da internet, os amigos e as formas de entretenimento, precisamos determinar a fronteira do que é saudável ou não para nós. E, independentemente se existe alguém nos vigiando ou checando nossos e-mails e mensagens, nossa maneira de viver deve ser livre de tudo o que possa sujar a nossa consciência.”

Como afirma a Bíblia: “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.” 1 Coríntios 6.12

Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, converse agora mesmo com um Pastor Online. Ele está pronto para lhe ouvir e orientar conforme a Bíblia e a razão ensinam.