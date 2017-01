5 erros mais comuns que as mulheres cometem no amor

Home > Vida a Dois

Muitos casais não percebem os primeiros sintomas dos problemas conjugais e acabam destruindo o relacionamento. Porém, na vida a dois ninguém erra porque quer, mas porque não aprendeu como melhorar.

Em seu blog oficial, o apresentador do Programa “The Love School – A Escola do Amor”, Renato Cardoso, lista 5 erros comuns que as mulheres cometem no amor.

Segundo ele, é claro que nem todas as mulheres agem assim ou comentem todos, mas os erros, na verdade, refletem uma boa parcela. Confira abaixo cada um deles:

1. Sonhar com um personagem romântico: Como a pornografia é para o homem, as histórias de romance são para a mulher. Ela idealiza um tipo de homem que só existe nos personagens de “felizes para sempre” e compara o marido com ele. Frustração na certa.

2. Mendigar atenção: Não entende que tudo o que é demais enjoa e satura. Você conhece alguém que coleciona poeira? Não. Por quê? Porque se encontra em qualquer lugar. Ofereça-se demais e ele vai cansar de você. Quem mendiga atenção de alguém é porque não conhece o seu próprio valor. Se você quer realmente atrair o seu parceiro, pare de correr atrás dele.

3. Tolerar cafajestagens do homem: Ele trai, mente, chega tarde em casa, vê pornografia, agride, humilha e ela continua com ele. Muitos homens não se tornam homens de verdade porque uma mulher de verdade ainda não entrou na vida deles. A mulher forte coloca o homem na linha.

4. Lidar com problemas da relação emotivamente: Chorar, fazer cena, tentar fazer o marido ou namorado sentir pena dela, gritar ou ficar de cara fechada, basicamente agir como criança para tentar conseguir o que quer. Mulheres, um aviso: não funciona. Se agir assim, ele vai entrar no emocional também (sai de baixo) ou vai fugir e deixar você falando (chorando, bufando, etc.) sozinha. Problema se resolve com inteligência, não com emoção.

5. Diminuir o homem com palavras e atitudes: Normalmente a mulher usa isso como um mecanismo de defesa, quando já foi ferida e quer ferir de volta para ver se tira uma reação dele. Ou quando aprendeu que, para não sofrer nas mãos de um homem, tem que tratá-lo assim. Só que a única reação que conseguirá será torná-lo em um inimigo mortal ou em um banana. Provavelmente você não quer nenhum dos dois.

Gostou das dicas? Participe da Terapia do Amor, toda quinta-feira, em uma Universal, e aprenda a praticar o amor inteligente.