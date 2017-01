Grupo Calebe em reunião especial na ilha francesa de Guadeloupe

Home > Notícias da Universal

No mês de dezembro passado, cerca de 65 voluntários do Calebe – grupo da Universal que oferece auxílio material e espiritual a pessoas com mais de 55 anos de idade – se reuniram na Universal de Guadeloupe, ilha francesa do Caribe, para participar da reunião mensal do projeto. Durante o encontro foram realizadas diversas atividades de integração, como dança e jogos de mímica.

O Calebe já atua na ilha há 1 ano e sempre se preocupa em convidar pessoas que ainda não fazem parte do grupo para conhecer esse trabalho que tem ajudado muitos idosos locais por meio da Palavra de Deus.

Segundo o pastor responsável pelo grupo em Guadeloupe, André Souza, o Calebe alcançou muitos idosos, dentro da Igreja e fora também, que estavam com depressão ou que se sentiam esquecidos. “Graças a esse trabalho muitos têm aceitado Jesus”, comenta.

Muitas pessoas encontraram apoio em Deus por meio do projeto, como a senhora Paule (foto abaixo), de 77 anos, que antes era muito triste, com muitas preocupações e, por conta disso, sofria com insônia. Hoje ela tem uma nova vida. “Depois que comecei a frequentar o Calebe sou uma outra pessoa, alegre, e me sinto muito bem. O grupo faz parte da minha vida”, comenta.

Projetos sociais

Além do Calebe, a Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade. Cada um deles tem o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe: auxilia mulheres vítimas de violência doméstica.

Projeto T-Amar: oferece apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras.

Projeto Ler e Escrever: promove alfabetização de jovens e adultos.

Anjos da Madrugada: ajuda moradores de rua.

A Gente da Comunidade: realiza ações sociais em comunidades.

Força Jovem: organiza ações direcionadas aos jovens.

Você se identificou com algum grupo? Clique aqui, procure uma Universal mais próxima de sua casa e seja um voluntário.