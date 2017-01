Jovem é agredido e sessão de tortura é transmitida ao vivo pela internet

Home > Comportamento

As cenas são horríveis. Um jovem, de blusa cinza está agachado no chão, ao canto de uma sala de paredes brancas. A sua boca está envolvida por o que aparenta ser uma fita plástica. Nas imagens, os agressores atiram faíscas de cigarro nele, chutam-lhe a cabeça, o enforcam com uma cinta e ainda cortam uma parte de seu couro cabeludo com uma faca. Se não bastasse, o terrível momento de tortura ainda se torna um “espetáculo” nas redes sociais, por meio de transmissão ao vivo por uma das integrantes do grupo de agressores, composto por quatro jovens. O infeliz episódio ocorreu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

A vítima – que não teve a identidade divulgada - foi encontrada pela polícia local enquanto caminhava desorientada e aflita em uma rua próxima a um posto policial. O rapaz, que em seguida foi levado para um hospital, está bem fisicamente, porém, muito abalado emocionalmente pelo ocorrido. Após as investigações, os quatro envolvidos foram presos. Conforme a polícia apurou, o jovem agredido provavelmente foi mantido em cativeiro por aproximadamente 48 horas. O grupo de agressores havia roubado uma van e, em seguida, sequestrou o rapaz.

Por que a violência faz parte da sociedade?

O Senhor Jesus já havia alertado, como mostra a Bíblia, que no Fim dos Tempos a iniquidade iria aumentar e o amor de muitos se esfriaria (Mateus 24.12). Ironicamente, mesmo vivenciando um desenvolvimento tecnológico e um acesso à informação jamais visto na história da humanidade, a sociedade atual regrediu em termos de amor pelo próximo e de valores morais. Ao presenciarem um acidente ou catástrofes, muitos preferem fazer “boas” imagens com o celular a prestar auxílio aos feridos ou a quem possa ser socorrido. E muito desse comportamento acontece por causa do egocentrismo e da incapacidade de empatia.

Porém, se observarmos o que Deus ensina para a humanidade, vemos que os valores são contrários ao egocentrismo e à falta de empatia: ame ao Senhor e ame ao próximo também. Podemos observar esse ensinamento nos versículos bíblicos abaixo, por exemplo:

“Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao rei.” 1 Pedro 2.17

“Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas.” Mateus 7.12

É por esse motivo que o Senhor Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria, pois, quanto mais distante a humanidade está dos valores de Deus, mais ela se aproxima dos valores do mal.

Quando tomamos conhecimento de casos de violência, como esse ocorrido em Chicago, percebemos o quanto muitas pessoas estão intolerantes com o próximo, descarregam sobre ele as suas amarguras, tristezas, mágoas e rancores – como se ele fosse o responsável pelo problema que elas estão passando. E, assim, o mal tem ganhado espaço para agir com perversidade no dia a dia.

Quem deseja fazer parte do Reino de Deus não vive os valores deste mundo, mas pensa como o Senhor, fazendo o bem.

Se você conhece alguém que está sofrendo e procura por ajuda, fale do amor de Jesus para essa pessoa. Indique também o endereço de uma Universal mais próxima. Veja o endereço aqui.