Por que é tão difícil ter uma autoestima verdadeira?

Se tem um assunto que rende matérias em revistas, jornais, vídeos na internet ou em programas na tevê é a autoestima.

A promessa está em diversos anúncios. “Cuide da sua pele e aumente a sua autoestima”; “Que tal dar um upgrade no look e colocar a sua autoestima lá em cima?”; “Um novo corte e uma nova cor nos cabelos e a sua autoestima será renovada!”; “Terminou o relacionamento e está com a autoestima baixa? Mude o visual e seja outra!” E a lista de promessas segue.

Quadros sobre makeover – aqueles do antes e depois – são bem apreciados e apresentados como um santo remédio para a baixa autoestima.

Mas por que, mesmo sendo tão falada, parece que o que menos as pessoas estão conseguindo ter é uma autoestima verdadeira?

Esse foi o tema da primeira reunião de 2017 do Godllywood, realizada em todo o Brasil. Na capital paulista, o encontro aconteceu no Templo de Salomão, ministrado por Daniele Carotti, responsável pelo trabalho do grupo no estado de São Paulo.

Primeiro é necessário entender o que é estima. Quando você admira e respeita alguém, porque reconhece o valor que aquela tem, isso é estima. E quando essa admiração e respeito é consigo mesma, isso é autoestima, ou seja, você reconhece o seu valor.

Colocando o seu valor na pessoa certa

Aqui está o “x” da questão: onde está esse valor.

Daniele Carotti destacou que a mulher tem uma sensibilidade para perceber mais coisas, e aí está a sua fragilidade: ela acaba dando atenção demais ao que é desnecessário e isso só irá afetá-la negativamente. Atenta para o que estão dizendo a seu respeito, ao que ela não tem, ao que ela não é. “Ao invés de ela usar isso para desenvolver, ela se anula”, ressaltou Daniele.

E, sem perceber, ela coloca o seu valor no que é inconstante. No apreço das pessoas ao seu redor, no que a moda dita como bom, no que ela faz, no que ela precisa ter. O mundo vai ditando regras para ser valorizada e as pessoas vão abraçando sem questioná-las. Só há uma maneira de libertar-se desses sofismas. O segredo está na Palavra de Deus:

“E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. ” Romanos 12.2

“Uma autoestima alta ou baixa é um reflexo dos seus pensamentos sobre você mesma. Mas se você tem a mente renovada, você se vê como Deus lhe vê”, explicou Daniele

As regras que temos que seguir estão na Palavra de Deus, apenas nEle. E a mente só é transformada quando você tem sede em conhecer a Sua Santa Palavra e aprende que foi criada a imagem e semelhança dEle, do Todo-Poderoso, e isso quer dizer que você não é qualquer pessoa. Assim, você para de se diminuir, porque agora entende que quando faz isso está diminuindo o próprio Deus. A sua autoestima só pode estar relacionada a estima de Deus por você. Esse é o segredo de uma autoestima verdadeira.

As pessoas estão vulneráveis porque estão sujeitas aos pensamentos do mundo. Mas os que conhecem os pensamentos Divinos são curados em suas almas. “A sua mente se abre quando você se encontra com Deus e não mais é influenciada pelo meio, mas o influencia”, destacou Daniele.

Vale lembrar que a reunião do Godllywood neste ano de 2017 será realizada a cada 3 meses. A próxima acontecerá no 1º sábado do mês de abril.

Você pode rever as reuniões anteriores e também assistir ao vivo pelo Univer.

