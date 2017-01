Nenhuma empresa me contratava, então abri a minha

Home > Comportamento

Collette Divitto mora em Boston, nos Estados Unidos, e nos mostra o que significa acreditar no próprio potencial. Ela é portadora de Síndrome de Down, buscava oportunidades de emprego e, apesar de esforçada, sempre recebia respostas negativas. Ouviu muitas vezes que “não se encaixava na vaga” ou “não era a pessoa certa para o trabalho”. Decidida a provar a sua capacidade, ela iniciou o próprio negócio: uma fábrica de biscoitos, a Colletey’s cookies.

“Acho que toda aquela rejeição que ela recebeu fez com que dissesse: ‘Eu vou provar para eles’”, disse Rosemary Alfredo, mãe de Collette, em entrevista à BBC. A empresa se tornou um sucesso e a jovem já tem planos de expandi-la para poder contratar pessoas com deficiência. Ela também se tornou um exemplo para outros que passam pelo mesmo problema. “Eles poderão ver que, se eu consegui, eles também podem”, afirma.

A história de Collette mostra que o ser humano é capaz de realizar qualquer proeza. Não existe limitação física ou intelectual capaz de impedi-lo de conquistar os seus sonhos. A única limitação está dentro de cada um. “Muitas pessoas se permitem ser limitadas pelo que os outros falam ou pela situação que estão vivendo. Veem uma situação, creem na limitação e criam as condições para que aquela limitação se torne realidade. Mude a sua forma de encarar os problemas e a sua vida irá mudar”, ensina o escritor Jadson Edington em seu livro "50 Tons para o Sucesso".

E o primeiro a acreditar em nosso potencial é o próprio Deus. Com Ele como aliado, o sucesso é inevitável. “Você nunca vai encontrar Deus aceitando a limitação de ninguém. As Suas palavras para quem estava ao lado dEle sempre foram de ânimo, de força, de coragem. Palavras negativas, que colocam para baixo, não têm nada a ver com Deus”, afirma Edington.

Compareça às palestras do Congresso para o Sucesso, que acontecem às segundas-feiras, na Universal, e aprenda como se tornar invencível diante das adversidades. Procure aqui o endereço do templo mais próximo de sua residência.