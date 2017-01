Mulher emagrece 47 quilos após descobrir traição do marido

Home > Comportamento

Após 6 meses do nascimento da filha, Isabella, em 2013, a norte-americana Betsy Ayala (foto ao lado), hoje com 34 anos, descobriu a traição do marido por meio de mensagens no celular dele. Na época, ela estava com 118 quilos e lutava contra o excesso de peso.

De acordo com Betsy, o que mais a chocou foi o conteúdo das palavras usadas pelo marido e a amante. Eles caçoavam sobre o seu peso e colocavam apelidos de sarcasmo nela. Mesmo abalada e sentindo-se humilhada, ela encontrou forças para se separar e entrou em uma dieta. “Cortei tudo com o que me empanturrei na gravidez e o que comia antes dela”, relata.

O resultado, segundo Betsy, veio 4 meses depois. Hoje, com 47 quilos a menos, ela se sente melhor e casou-se novamente.

Aparência exterior

A mídia tem distorcido, por meio de comerciais ou publicidades, o verdadeiro padrão de beleza. Ela oferece uma imagem perfeita e ideal das pessoas e de seus corpos que não deveria existir. Durante um episódio do Programa “The Love School – A Escola do Amor”, a apresentadora Cristiane Cardoso explicou que a necessidade de beleza exterior por parte da mulher é uma insegurança dela mesmo. Se ela acha que precisa estar sempre bonita, isso demonstra que o que ela é não basta.

A aparência exterior tem muito a ver com o que cada pessoa acha de si mesma. “Quando a mulher não se ama e não gosta de si mesma, isso deixa transparecer no exterior dela”, comenta Cristiane.

O nosso exterior não é tudo. Ele é uma extensão do interior. “Normalmente, quando a pessoa traz paz e alegria é porque dentro ela tem conteúdo. A beleza é um conjunto de combinações, como a graciosidade, que muitas vezes falta em muitas mulheres lindas”, explica.

Olhos espirituais

Para ser bela não basta apenas se enxergar bonita com os próprios olhos. É preciso se ver com os olhos de Deus, os espirituais. Somente Deus é o espelho correto. “A mulher até sabe que precisa se valorizar, se amar e se cuidar. Mas na prática ela tem dificuldades e é uma questão espiritual. Afinal, se ela sabe, por que não consegue fazer?” – questiona Cristiane.

Segundo ela, não adianta outras pessoas, como filho ou marido, nos dar valor. A pessoa tem que saber se valorizar. E isso só Deus pode fazer. “Você não aprende isso, é uma revelação que Deus dá para você.”

