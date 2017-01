Como fazer o impossível?

Home > Comportamento

O Senhor Jesus disse aos Seus discípulos: “Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.” Mateus 19.26

Diversas passagens bíblicas comprovam essa verdade: o homem pode não ser capaz de superar um obstáculo, todavia, quando Deus interfere, o objetivo é alcançado.

Para obter a intervenção Divina, porém, é necessário mais do que uma oração “da boca para fora”. De acordo com o bispo Edson Costa, é preciso dar tudo de si.

“O que é dar tudo de si? É você não fazer a coisa por fazer, é você não fazer corpo mole”, explica ele. “Se lhe derem uma missão, é você abraçar aquilo e dar tudo de si. Seja como funcionário, seja como chefe de equipe, seja como patrão, seja como pai, como mãe, como filho, como instrutor. Seja com o que for."

Dedicar-se completamente ao seu objetivo é cumprir a Palavra de Deus, que orienta a “tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis” (Colossenses 3.23,24).

Isso significa que, quando a pessoa, verdadeiramente, crê que Deus é capaz de agir na vida dela, ela entrega-se à fé e enfrenta qualquer desafio.

“Uma coisa é você assumir a fé, outra coisa é você dar tudo de si na fé. Uma coisa é você ir a Deus. Outra coisa é você dar toda a sua vida a Deus. Aí, meu amigo, ele começa a fazer coisas impossíveis”, afirma o bispo.

Portanto, para fazer o impossível basta, simplesmente, acreditar que para Deus tudo é possível e agir com essa confiança. “Aprenda esse princípio. Aplique esse princípio na sua vida, nas suas finanças, no seu casamento, em toda as áreas da sua vida, que certamente você vai se tornar uma pessoa acima da média.”

Assista ao vídeo abaixo e veja a explicação completa do bispo Edson Costa, inclusive com o exemplo do colar de topázio:

Gostou? Compartilhe nas redes sociais.