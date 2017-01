Universal celebrou 9 mil casamentos em 2016

Home > Notícias da Universal

Quem nunca sonhou com o dia do “sim”, com o momento em que o “felizes para sempre" sai do conto de fadas e se concretiza na vida real? Praticamente todas as pessoas que desejam ser felizes no amor já tiveram ou ainda alimentam esse desejo.

Um levantamento realizado em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que ocorreram naquele ano 1.137.321 casamentos civis, 2,8% a mais que em 2014. O levantamento também registrou 12.221 divórcios a menos que no ano anterior.

Ainda de acordo com o IBGE, o que contribuiu para o crescimento de casamentos foi o incentivo de prefeituras, cartórios e igrejas à oficialização das uniões.

A força da Terapia do Amor

E a Universal tem papel fundamental nessa contribuição. Não é de hoje que as palestras da Terapia do Amor, realizadas todas às quintas-feiras, têm ajudado milhares de pessoas a serem bem-sucedidas em seus relacionamentos.

Prova disso é que em 2016 a Igreja realizou, em todo o Brasil, aproximadamente 9 mil casamentos, alguns deles durante a cerimônia da Celebração dos Casamentos, que é realizada uma vez ao ano na Universal.

Casais que já estavam juntos havia anos, mas sem oficializar a união, puderam fazer isso. E foi exatamente o que Antônia Nonata de Souza, de 45 anos, e Édson Luciano, de 62 (foto abaixo), fizeram . Juntos há 21 anos, o casal decidiu oficializar o casamento perante Deus e também perante os homens. “Quando ouvimos o bispo Renato Cardoso falar sobre a Celebração dos Casamentos, corremos, marcamos no cartório, fizemos o "Curso Casamento Blindado" e realizamos o sonho de nos casarmos”, conta Antônia.

Édson relata que, por meio das palestras, ambos entenderam a importância do casamento. “É um sonho realizado, um recomeço para nós. Vamos fortalecer ainda mais nosso amor”, afirma.

Veja abaixo o passo a passo para casar na Universal:

1 - Acesse o site, clicando aqui, e verifique qual é o contato do setor de casamento da Universal do seu estado. Informe-se se há disponibilidade da data desejada e aproveite para tirar todas as suas dúvidas.

2 - Prepare os seus documentos e procure o cartório mais próximo de sua residência de 30 a 90 dias antes da cerimônia na Igreja.

3 - Procure o pastor regional de sua Universal até 40 dias antes da cerimônia, com o protocolo do casamento civil agendado e peça uma carta de autorização para a data e o templo da Universal escolhidos.

4 - Preencha o formulário online, imprima e leve ao setor de casamentos da Universal de seu estado, com os documentos exigidos para o processo. Efetue o pagamento da taxa administrativa, que inclui o "Curso Casamento Blindado". Feito o curso, tudo estará em ordem. Depois, é só aguardar o grande dia.

Lembrando que a cerimônia de Celebração dos Casamentos de 2017 será realizada no dia 30 de março, às 20h, no Templo de Salomão, ou na reunião da Terapia do Amor mais próxima de você. Para saber como participar, clique aqui.