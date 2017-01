Um trato na máquina

Home > Folha Universal

Há quem pague para lavar o automóvel, mas ainda há homens que gostam de dar, eles mesmos, aquele trato no possante – um jeito interessante de passar o tempo com algo útil e uma chance de fazer uma pequena inspeção no carro. Mas nem todo cara sabe realmente como lavar o veículo. Com pequenas dicas de limpeza da parte externa, é possível deixá-lo no capricho.

1 – Antes de tudo, pare o carro à sombra. O sol causa secagem precoce, que atrapalha a lavagem, além de poder causar manchas na lataria e em cromados.

2 – Dê atenção especial às rodas e calotas com uma escova macia e sabão neutro para limpá-las. Lembre-se de fazer o mesmo no lado de dentro. Tambéme existem produtos específicos para lavar essa parte do carro que facilitam muito o trabalho. Vale um teste.

3 – Nada de usar água com sabão no carro ainda seco. Antes, molhe-o bem. Isso amolece a sujeira e afasta o excesso de partículas que podem causar arranhões.

4 – Use uma esponja macia e dois baldes: um com água e sabão e outro com água limpa. Toda vez que esfregar o carro, enxágue a esponja para tirar a sujeira dela, molhe-a de novo na água ensaboada e prossiga com a esfregação.

5 – Comece a esfregar a parte de cima do carro e vá descendo. Faça movimentos circulares. Não deixe a espuma secar na lataria.

6 – Enxágue com a mangueira sem o esguicho, de cima para baixo, observando se todo o sabão é removido. Em lugares ou épocas com escassez de água, melhor usar baldes (aproveite água de chuva ou de poços).

7 – Não deixe a água secar sozinha. Enxugue com uma flanela limpa e macia ou toalhas absorventes próprias para carros. Faça movimentos circulares, mas não aplique pressão demais. Passe uma segunda flanela completamente seca, checando se não ficaram gotas de água em alguma parte do metal.

