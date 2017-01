Ter ciúme é saudável para a relação?

Home > Folha Universal

Em todo tipo de relacionamento, seja entre familiares, seja entre amigos ou cônjuges, é normal se preocupar com o outro. Contudo, se não houver um equilíbrio, essa preocupação pode evoluir para um comportamento controlador e ciumento. Na vida amorosa, o ciúme não é algo grave, mas em excesso se torna perigoso.

Para Andrea Lorena Stravogiannis, psicóloga e coordenadora do Programa de Tratamento de Amor e Ciúme Patológico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, ciúme é um sentimento universal e todos, em algum momento, o sentiram ou sentirão. “O ciúme considerado normal tem como função proteger e cuidar do relacionamento ou do objeto amado. Geralmente é acionado quando a pessoa sente que vai perder tal relacionamento”, destaca.

Ela explica que o ciúme tem origem na infância e os pais precisam ajudar os filhos a manterem apenas o ciúme saudável, aquele que tem a ver com zelo. “O ideal seria que a criança aprendesse a lidar com as perdas e frustrações desde cedo, percebendo que a mãe/cuidadora não é só sua, e aprendesse a dividir tanto coisas quanto pessoas”, aconselha.

Na fase adulta, o ciúme faz bem ao relacionamento quando o companheiro se sente amado e seguro. “No dito ciúme bom, ou seja, normal, quando acontece uma situação provocadora de ciúme, aquele que sente ciúme transmite isso de forma que o parceiro consiga escutá-lo e depois ambos decidem o que pode ou não ser feito”, pondera.

Bom ou ruim?

O ciúme descontrolado pode ser gerado por insegurança, baixa autoestima, ansiedade excessiva e sentimentos de rejeição, que provocam possessividade e insegurança. “No ciúme ruim, considerado patológico ou excessivo, o ciumento perde o controle. Qualquer situação ou gesto é interpretado como uma ameaça ao relacionamento, como, por exemplo, um aperto de mão, um abraço mais demorado, uma mensagem no celular”, diz a especialista.

O indivíduo muito ciumento parece um detetive e alimenta “pensamentos constantes acerca da infidelidade do parceiro e adota comportamentos de segurança: vasculha os pertences do parceiro ou parceira, investiga conversas nas redes sociais e segue o parceiro”, completa a psicóloga.

De acordo com Andrea, o primeiro passo para mudar é reconhecer que há um problema. Depois de se conscientizar, o ideal é buscar ajuda.

Aos parceiros

A dica para quem tem sido vítima do parceiro ciumento é ajudá-lo. É preciso explicar de forma cuidadosa e não agressiva que você deseja ajudá-lo, mas que ele precisa confiar em seu amor e se valorizar, pois você já o valoriza.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.