Saiba o que fazer quando algo a abalar

Home > Folha Universal

Se tudo a abala, as dificuldades a derrubam, você vive reclamando da vida, é fraca, vazia, triste, depressiva, negativa, traumatizada, complexada e se compara às outras pessoas, então você está precisando investir em si mesma, pois tudo isso traz consequências ruins a você e às pessoas ao seu redor.

Em um vídeo divulgado em seu blog, a escritora Nanda Bezerra explica que, se um comportamento negativo não for eliminado, pode virar uma bola de neve e atrair vários problemas. “Você passa isso para todo mundo ao seu redor. Então, as pessoas automaticamente não a valorizam e, com isso, você mesma não se valoriza”, comenta.

Muitas mulheres desejam ser fortes, mas, por absorverem coisas que não alimentam o espírito, ficam enfermas na alma e se tornam vulneráveis aos problemas, sentimentos ou acontecimentos do passado. Nanda orienta que esse estado de fraqueza muda quando a mulher começa a identificar quais pensamentos estão colocando-a para baixo. “Repreenda esses pensamentos, mude, adote uma atitude diferente, se arrume, cuide do seu interior e do seu exterior também e você será uma nova pessoa”, aconselha.

Quantas mulheres querem emagrecer, mas não estão dispostas a pagar o preço? Assim como a saúde precisa de investimento, manter-se bem interiormente exige sacrifícios. Quantas se justificam e dizem “fui fraca, não consigo, meu passado me atrapalha”? Muitas! Contudo, agem assim por não investirem em si mesmas. “Você investe no seu interior e, consequentemente, seu exterior começa a brilhar, você tem luz nos teus olhos, alegria de viver e forças”, afirma a escritora.

Deus trabalha em parceria conosco, pois Ele nos dá suporte para vencer os obstáculos. A nossa parte é obedecer seus preceitos e confiar nEle, contudo, para desenvolver essa confiança, serão necessárias novas atitudes. E você, vai continuar nessa situação ou está determinada a cuidar do seu interior? Acompanhe ao lado as dicas para ser uma mulher forte e segura.

• Os pensamentos se transformam em reações. Então, selecione o que chega à sua mente e enfrente as situações com pensamentos positivos.

• Permanecer no estado emotivo faz a pessoa se ferir com facilidade. Não deixe os sentimentos guiarem suas decisões.

• Guardar o passado suga todas as suas perspectivas para o futuro. Use suas experiências negativas como fonte de aprendizado.

• Reclamações provocam uma nuvem de negatividade. Pare de lamentar e busque soluções efetivas para resolver os problemas.

• A ansiedade debilita a fé e a saúde, pois provoca desassossego e preocupação. Restaure sua tranquilidade, coloque a fé em ação e confie em Deus.

• Viver no erro abre portas para que o mal possa agir e a consciência passa a ser atormentada por acusações. Seja firme para não cair em propostas tentadoras e perigosas.

• As ações dos outros são de responsabilidade deles. Filtre o que as pessoas falam ou pensam de você. Aceite as orientações positivas, ainda que doam, e não absorva o que for negativo.

• A zona de conforto é o lugar onde a pessoa se sente protegida. Se quer avançar nas diversas áreas de sua vida, será necessário sacrificar as manias e atitudes que a impedem de melhorar.

• A mulher que não tem amor-próprio coloca os outros acima dela e passa a aceitar tudo que está abaixo de seu valor. Se valorize e respeite-se como você faz com os demais.

O Godllywood visa auxiliar mulheres em toda e qualquer situação, desde que ela deseje realmente ser auxiliada e moldada para uma mulher melhor. Conheça mais sobre o grupo e saiba como participar dos projetos clicando aqui.