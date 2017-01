Projeto social na Espanha promove evento anual para crianças

Home > Folha Universal

Na Espanha, o trabalho social do projeto A Mão que Ajuda (La Mano que Ayuda – LMQA – em espanhol) busca dar apoio às famílias mais desfavorecidas das regiões em que atua. Recentemente, em parceria com o grupo Escola Bíblica Infantojuvenil (EBI), voluntários do LMQA realizaram uma grande festa para crianças de Madri, capital do país.

O evento anual intitulado “Nenhuma criança sem brinquedo” aconteceu no último dia 10 de dezembro, na sede do Centro de Ajuda da Família Unida. Participaram mais de 750 pessoas, sendo 470 crianças. Foram entregues centenas de brinquedos, servidos lanches e realizadas diversas atividades, como jogos recreativos para os pequenos e para os seus pais.

O bispo Carlos Rocha, líder do trabalho de evangelização da Universal na Espanha, esteve presente ao evento acompanhado do pastor responsável pela região, Leonardo Alexio, coordenador do LMQA, Julián Manchego, e da responsável pela EBI, Andrea Antonobich.

Para eles, um dos principais objetivos das ações organizadas pelo projeto é motivar as pessoas e salvar almas. Nesse evento em especial, foi passada uma mensagem sobre a importância da família na vida de uma pessoa e como manter o mal afastado de quem amamos.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.