Obreiros em Foco mostra como se manter na fé

Com o objetivo de manter na fé os mais de 156 mil obreiros, além de cuidar e zelar por eles, o programa Obreiros em Foco foi criado e permanece no ar há mais de cinco anos.

Com a programação voltada aos trabalhadores que cooperam para o crescimento da Obra de Deus, os propósitos e quadros ajudam a mostrar que a vigilância é primordial para se manter na fé.

O quadro “Resgate em sua Casa” mostra o estado espiritual dos que um dia fizeram parte da Obra como obreiro ou obreira, pastor, bispo ou esposa e evidencia as causas que os levaram a perder a função que exerciam.

O responsável por cuidar dos obreiros, bispo Sérgio Corrêa, realiza visitas aos afastados e os ajuda a voltar para Deus.

Durante um dos programas, o bispo falou que os resgates têm apresentado os motivos que levaram as pessoas a se afastar da presença de Deus. “As falhas que eles cometeram e que os levaram a essa situação nos fazem entender e compreender o quanto é importante estarmos com as nossas vidas sacrificadas no Altar, permanecendo com ela sacrificada”, diz.

A dona de casa Lúcia Cerqueira (foto ao lado), de 43 anos, é obreira há 16 anos e afirma que sempre teve necessidade de acompanhar a programação. “Deus tem se mostrado na minha vida através desse maravilhoso programa, com a junção de poder, autoridade e principalmente unção.”

O bispo Sérgio contou que o avanço da tecnologia ajuda a manter proximidade com os obreiros. “O programa é uma forma de mantermos uma ligação com os obreiros do Brasil e do mundo por meio da internet”, afirma.

Adriana dos Santos, de 30 anos, é um exemplo. Ela já foi obreira e hoje faz parte do grupo de evangelização da Universal. Antes de conhecer o programa, ela estava fraca espiritualmente. Ao ver uma prima publicar na rede social o vídeo do Obreiros em Foco, ela decidiu acompanhar o programa. E não parou mais desde então. “O Obreiros em Foco está me fortalecendo a cada dia. Vejo o quanto preciso de Deus e que sem Ele não sou nada”, conta Adriana.

É preciso compreender que a busca por Deus deve ser diária. Sem essa dedicação, fica difícil a permanência como servo. Por isso, mesmo diante de provas e dificuldades, é preciso se manter firme. E o programa Obreiros em Foco contribui para essa batalha.

A programação vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 22 horas (horário de Brasília). Aos sábados, no mesmo horário, o melhor programa da semana é reprisado. Você pode acompanhar o Obreiros em Foco acessando o site tvuniversal.org ou por meio da rede social Facebook, na página oficial do bispo Sérgio Corrêa: facebook.com/bpscorrea. Se preferir, sintonize a Rádio Aleluia FM (99.3 MHz).

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35