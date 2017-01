"Meu marido perdeu a confiança em mim"

Home > Folha Universal

Nesta edição do A Escola do Amor Responde, os professores Renato e Cristiane Cardoso orientam a aluna Erica. Ela enfrenta dificuldades em se entender com seu esposo. Após o casamento, os defeitos tomaram o espaço da apreciação e houve quebra da confiança. Confira.

Erica – Sou casada há dois meses e recentemente meu marido disse que perdeu a confiança em mim. Disse que eu menti para ele quando pedi um vale extra no trabalho para pagar algumas contas. Ele afirma que eu menti sobre o valor, mas não me recordo disso. Ele não está conversando comigo, somos dois estranhos dentro de casa e ele está dormindo no outro quarto. O que vocês me aconselham a fazer para reconquistar a confiança dele? Ele é uma ótima pessoa, um ótimo marido, mas é o tipo de homem que fica irritado se uma toalha ou uma escova de dentes estiver fora do lugar.

Renato – Nada se compara a uma mentira. Nem uma toalha ou uma escova de dentes fora do lugar tem proximidade com o problema. Seu marido pode ser implicante em relação às coisas da casa, mas uma mentira tem ligação com o caráter de alguém. Ele está agindo como criança e sua postura não ajuda a resolver o problema, mas fica claro que para ele a verdade e a transparência são muito importantes.

Cristiane – Vocês têm pouco tempo de casados e agora que seu marido está querendo mostrar para você o que ele não aceita no relacionamento.

Renato – É muito importante que isso aconteça no início do relacionamento. Assim, é possível que se conheçam, saibam quais são os limites um do outro e as expectativas e, dessa forma, se acertem. O ruim seria se depois de 20 anos ele descobrisse que você estava mentindo para ele. Mas é agora que ele já está deixando claro o que espera daqui para a frente.

Cristiane – Por mais que você acredite que o que aconteceu não seja muito importante, já que, para você, foi apenas um valor que pagaria algumas contas, para o seu marido o fato crucial foi você ter escondido dele o valor do vale extra. Para ele você pode mentir novamente com outras coisas. Por mais que ele esteja errado em não falar com você, pois o certo seria os dois conversarem para que não ocorra o fato novamente, você precisa entender o motivo de ele ter ficado tão chateado

e se desculpar.

Renato – Talvez parte do motivo de ele estar com tanta raiva seja porque não vê em você arrependimento ou reconhecimento do erro e acha que você não está enxergando o problema. A raiva é uma forma que ele usa para se comunicar com você e de deixar claro que sua atitude foi errada e que ele está chateado. É importante que você reconheça que sua atitude foi algo sério, ainda que para você não seja. Quando uma pessoa se casa, precisa entender que aquela ideia de privacidade, de individualidade, de viver a vida dela acabou. Você tem uma vida para compartilhar com outra pessoa, tudo a seu respeito tem que ser do conhecimento da outra pessoa, caso contrário não há um casamento. É necessário entender isso. São apenas dois meses de casado e é totalmente normal que você tenha cometido esse erro.

Cristiane – Erica, reconheça que cometeu uma falha e peça perdão pela sua atitude. Esclareça para ele que situações como essa não acontecerão novamente e que vai mudar. Esse é o primeiro passo.

Renato – Vocês estão no começo do casamento, peça a ele uma chance para mostrar que compreendeu e que vai mudar. E diga que ele também vai precisar de chances quando falhar. O que aconteceu não pode ser mudado, mas a partir de agora tudo deve voltar à normalidade. Você deve colocar uma proposta racional e equilibrada para ele. Diga a ele que se ele precisar de alguns dias para voltar ao normal, você o entenderá, mas que, se após sete dias as coisas não voltarem ao normal, você tomará outras providências, pois não pode aceitar ter um marido e não ter ao mesmo tempo.

Cristiane – E, se passar muito tempo sem que haja uma mudança dele, você pode dar um ultimato.

Renato – Caso ele continue com a infantilidade, isso servirá para que ele desperte. Você errou, mas ele também está errado na forma que está lidando com você e com a situação.

