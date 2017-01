Grupo promove doação de livros em hospitais

Home > Folha Universal

Recentemente, o grupo de Evangelização (EVG) nos Hospitais da Universal da cidade de Bauru, no interior paulista, realizou a doação de exemplares do livro A Dama da Fé, escrito por Ester Bezerra – esposa do Bispo Edir Macedo, líder e fundador da Universal –, em dois hospitais da cidade: o São Lucas e o Estadual de Bauru.

No livro, a escritora revela detalhes de uma relação que já dura mais de 40 anos, bem como as dificuldades jamais contadas sobre o casamento e a família, além das dores, superações e batalhas vividas ao lado do marido.

É uma obra inspiradora, que trata de assuntos cotidianos e, sem dúvida, influencia positivamente a vida das pessoas para que superem as adversidades, assim como a autora as superou ao longo de décadas.

A doação de exemplares do livro está sendo realizada em todo o Estado de São Paulo pelo grupo EVG nos Hospitais.

Sobre o grupo

Atualmente, o grupo de Evangelização nos Hospitais em São Paulo conta com mais de 5,8 mil voluntários, realizando visitas a unidades e postos de saúde, sob a coordenação do pastor Lázaro Nazaré Pedro.

Caso tenha um familiar enfermo ou esteja sofrendo com problemas de saúde e deseje a visita de um dos voluntários do grupo, entre em contato pelo e-mail visitas@sp.universal.org.br.

Se estiver fora de São Paulo, procure a Universal mais próxima de sua casa. Encontre o endereço clicando em universal.org.

O livro A Dama da Fé está disponível para venda no arcacenter.com.br e nas melhores livrarias do País.

(*) Com informações do grupo de Evangelização nos Hospitais

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

